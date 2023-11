Red Bull Racing hoopte het seizoen 2022 te kunnen herhalen, maar het bleef niet alleen bij herhalen. Zij hebben dit seizoen er nog een schepje bovenop gedaan door 21 van de 22 races te winnen. Max Verstappen was daarbij de hoofdrolspeler met negentien zeges in één seizoen, een nieuw record. Hij scoorde dit seizoen uiteindelijk 575 punten, ook weer een nieuw record. Met deze hoeveelheid punten bezorgde hij de Oostenrijkse renstal in zijn eentje al de constructeurstitel, maar Sergio Perez pakte ook nog eens 285 punten, waardoor de teller voor Red Bull op 860 punten staat. Mercedes werd tweede met 409 punten, Ferrari derde met 406 punten.

Daarmee is ook een record gesneuveld, aangezien Red Bull hiermee de 765 punten van Mercedes in 2016 heeft overtroffen. Zo zijn er na de zege in Abu Dhabi genoeg redenen om te feesten in Milton Keynes, maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn voor dat team. Door deze hoeveelheid punten zullen zij het hoogste bedrag ooit aan inschrijfgeld moeten betalen. Sinds 2013 baseert de FIA het inschrijfgeld voor elke deelnemer op het aantal punten dat in het voorgaande seizoen is gescoord. Dit begon oorspronkelijk met een basisbedrag van 500.000 dollar, plus 5.000 dollar per gescoord punt, waarbij de constructeurskampioenen 6.000 dollar betaalden.

Door inflatie is dat bedrag door de jaren heen gestegen. Dat resulteert in een basisbedrag van 657.837 dollar voor het F1-seizoen 2024. Per gescoord punt moeten de teams 6.575 dollar betalen terwijl dat voor de constructeurskampioen vaststaat op 7.893 dollar. Met een simpele rekensom komt men dus uit op een bedrag van 7.445.817 dollar, dat Red Bull vóór 10 december aan de FIA moet betalen als zij hun inschrijving voor 2024 willen bevestigen.

Dat Red Bull zo domineerde, blijkt dan weer uit het feit dat Mercedes als nummer twee met 409 punten dus 3.347.012 dollar moet betalen. Ferrari zal 3.327.287 dollar moeten neertellen voor het seizoen 2024. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat dit recordbedrag torenhoog is, maar ook een onvermijdelijke bijkomstigheid van alle successen. "Ik bedoel, het is een luxeprobleem omdat we de punten moeten scoren om de factuur te genereren", zegt hij tegen Motorsport.com. "Gelukkig valt het buiten het budgetplafond, maar het is wel een grote cheque om uit te schrijven aan de FIA."

Red Bull had nog meer kunnen betalen, zeker als het erin geslaagd was om alle races te winnen. In Singapore ging de zege echter naar Carlos Sainz, waardoor het - ondanks alle indrukwekkende cijfers - geen perfect seizoen te noemen is voor Red Bull. Horner wil zich daar echter niet te veel druk om maken. "Het houdt je bescheiden, wetende dat er nog steeds is om na te streven. Het is ook een nuttige les dat dingen snel kunnen veranderen. Singapore was een opvallend weekend. Ik heb nooit gedroomd [van de clean sweep] en jullie jongens hebben mij sinds de derde race gevraagd: 'Denk je dat jullie dit jaar alle races kunnen winnen?' Het is waanzin om 21 van de 22 races te winnen. Max heeft meer dan duizend ronden aan de leiding gelegen, hij heeft negentien races gewonnen, we hebben het record van McLaren uit 1988 verbroken, hij verbrak het record van Seb [Vettel] uit 2013, de winstpercentages, alle andere percentages...", somt Horner nog even alle successen op. "Deze auto zal zeker voor een lange tijd de geschiedenis ingaan als de meest succesvolle auto in de Formule 1-geschiedenis."

De volledige lijst van inschrijfgelden die F1-teams voor 2024 moeten betalen