Met een dominante overwinning op Suzuka heeft Max Verstappen de wereldtitel van 2022 al veiliggesteld. Komend weekend kan Red Bull Racing in de Verenigde Staten de strijd bij de constructeurs beslissen, maar tegelijkertijd kan de nieuwbakken tweevoudig wereldkampioen mede-eigenaar worden van een prestigieus Formule 1-record. Het gaat om het record voor meeste overwinningen in één seizoen, dat momenteel in handen is van twee Duitsers: Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Zij wonnen allebei 13 keer in één seizoen, terwijl Verstappen na zijn zege in Japan op 12 overwinningen staat.

Schumacher domineerde het Formule 1-seizoen 2004, waarin hij zijn zevende en laatste wereldtitel in de wacht sleepte. Van de eerste 13 races sloot hij er 12 als winnaar af, om in de laatste vijf wedstrijden nog één keer te winnen. Met 13 zeges in 18 races behaalde de toenmalig Ferrari-coureur een winstpercentage van 72,22 procent en daarmee doet hij het iets beter dan landgenoot Vettel. De toenmalig Red Bull-coureur won 'maar' vier van de eerste tien races in 2013, maar sloot het seizoen vervolgens af door negen keer op rij te winnen en zijn vierde opeenvolgende wereldtitel te pakken. Met 13 zeges in 19 races kwam Vettel op een winstpercentage van 68,42 procent.

Verstappen kan record ook alleen in bezit nemen

In de Verenigde Staten krijgt Verstappen dus zijn eerste van vier kansen om het record van Schumacher en Vettel te evenaren. Mocht dat meteen lukken, dan komt de Nederlander eveneens op 13 zeges in 19 races, waarmee hij exact op gelijke hoogte komt met Vettel. De kans is echter groot dat Verstappen in het restant van het seizoen nog meer overwinningen pakt, gezien de recente dominantie van Red Bull in de races ten opzichte van grootste concurrent Ferrari. Bovendien reist de koningsklasse dit jaar nog af naar Mexico en Brazilië, twee circuits waar Verstappen en Red Bull de afgelopen jaren uitstekend gepresteerd hebben. Zodoende lijkt de vorige maand 25 jaar geworden coureur in een perfecte positie te zitten om het record alleen in handen te nemen.

Als alles goed verloopt en alle resterende races gewonnen worden, komt Verstappen uiteindelijk op 16 zeges in 22 races. Daarmee zou hij qua winstpercentage net boven Schumacher uitkomen met 72,73 procent. Alleen Alberto Ascari heeft dan ooit een hoger winstpercentage behaald in één seizoen: hij kwam in 1952 tot zes overwinningen in acht races, waarmee hij 75 procent van alle races dat seizoen won.