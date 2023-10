Rechter maakt veroordeling Piquet om racistische uitlating over Hamilton ongedaan

Nelson Piquet kwam vorig jaar in opspraak vanwege een interview met een Braziliaans medium vanwege een racistische term die hij gebruikte om Lewis Hamilton te omschrijven. Hij had Hamilton ‘neguinho' genoemd tijdens het vraaggesprek over de crash tussen de Brit en Max Verstappen in de Grand Prix van Groot-Brittannië van 2021. Die opmerking werd veroordeeld door de Formule 1. Zo werd Piquet verbannen van de F1-paddock en klaagde een aantal mensenrechtenorganisaties Piquet aan. De rechter in Brazilië had hem een boete van 5 miljoen Braziliaanse reaal opgelegd, omgerekend zo'n 885.000 euro.

Op woensdag 11 oktober heeft het Hof van Justitie van het Federale District en Territoria de veroordeling van Nelson Piquet voor morele schadevergoeding wegens racistische uitlatingen over Hamilton ongedaan gemaakt. De rechtbank accepteerde het beroep van de advocaten van 'Nelsão' en hoewel er in eerste instantie dus een boete werd opgelegd is die nu dus voorlopig van tafel. Rechter Aiston Henrique de Sousa oordeelde namelijk dat de uitspraak van Nelson geen haatzaaiende toespraak was of dat er 'collectieve schade' kwam van de kant van de Braziliaanse drievoudig F1-kampioen. Sousa was het ook niet eens met de bewering dat Piquet zich schuldig had gemaakt aan homofobie.

Het beroep werd unaniem beoordeeld en goedgekeurd door de Vierde Civiele Kamer van het Hof. De aanklager wil echter in beroep gaan bij het Hooggerechtshof, evenals de eisers in de openbare civiele procedure: Educafro Brasil, het Santo Dias Centrum voor Mensenrechten en de Nationale LGBT Alliantie. Piquet en zijn juridische team ontkennen dat Nelson bevooroordeeld was in zijn opmerkingen over Hamilton, met het argument dat het gebruik van de term 'neguinho' te wijten was aan de spreektaal in het Portugees. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de zevenvoudig kampioen.

Piquet zelf gaf vorig jaar uitleg over de gedane uitspraak. "Wat ik zei was ondoordacht en ik verdedig het niet, maar ik zal verduidelijken dat de gebruikte term een term is die in het Braziliaans-Portugees op grote schaal en in het verleden in de omgangstaal werd gebruikt als synoniem voor 'kerel' of 'persoon'". Hamilton zelf stelde dat het om 'meer dan alleen taal' draaide. "Deze ouderwetse denkwijzen moeten veranderen en horen niet thuis in onze sport. Ik ben mijn gehele leven omringd door deze houdingen en aangevallen. Er is voldoende tijd geweest om te leren, nu is het tijd voor actie.”"