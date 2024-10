Recensie van het nieuwe F1-boek 'Ongefilterd' van Günther Steiner

Mede dankzij zijn prominente rol in de Netflix-serie Drive to Survive is Günther Steiner een heus Formule 1-fenomeen geworden. Daar speelt de Italiaan slim op in. Sinds zijn vertrek bij Haas F Team bracht hij het boek Surviving to Drive op de markt en nu is er de opvolger: 'Ongefilterd'. Steiner neemt ons mee in de avonturen die hij in bijna tien jaar bij Haas mee heeft gemaakt.

Nadat we een blik achter de schermen krijgen van wat er allemaal gebeurt voordat een F1-team op de grid staat, wat prima geschreven is, gaat Steiner jaar na jaar langs. Dat wordt een heuse trip down memory lane. De start van Haas met de verrassende puntenfinish van Romain Grosjean wordt uitgebreid besproken, en ook de blijdschap die Steiner voelde op dat moment komt voorbij. En dat gaat ongeveer acht jaar door, inclusief verhalen over de Mazepins en de moeite die hij had om het contract met sommige coureurs niet te verlengen. Dat is heerlijk vermaak, want als je de verhalen leest val je van een 'o ja!' in 'och, dat was ook zo'. En het beschrijvende gedeelte steekt prima in elkaar. Je ziet zo de beelden van toen weer voorbijkomen terwijl je het leest.

Maar toch stelt het boek ergens een beetje teleur. De scheiding tussen teameigenaar Gene Haas en Steiner was lelijk, maar dat komt in het boek niet echt naar voren. Je hebt het idee dat er met de rem op wordt geschreven. Misschien mag en kan hij niet alles op papier zetten vanwege afspraken met Haas, maar het voelt als een gemiste kans. Het ontbreekt aan juicy details. Het is boek is daarom niet echt spraakmakend. Het enige wat een beetje nieuws is, is dat hij de ontknoping van het F1-seizoen van 2021 bizar vond - met het hele gedoe rond de beslissingen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi -, maar het voelt vooral als de volgende analist die iets te laat met een mening komt.

Concluderend is het een boek waar je lachend doorheen gaat, maar waarvan je soms denkt: hier had ik echt wel meer van willen weten. Als je zin hebt in een paar avondjes herinneringen ophalen, dan is dit absoluut een aanrader. Ben je op zoek naar echte diepgang, dan vind je dat niet in Ongefilterd.