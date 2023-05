Red Bull Racing domineert voorlopig het Formule 1-seizoen 2023. Na vijf Grands Prix staan er maar liefst vijf zeges op de teller. De RB19 is in handen van Max Verstappen en Sergio Perez sterk op allerlei soorten circuits. In het constructeurskampioenschap heeft het Oostenrijkse F1-team al het dubbele aantal punten op de nummer twee Aston Martin. Tot op heden is nagenoeg iedereen onder de indruk van wat Red Bull-ontwerper Adrian Newey uit zijn potlood heeft gekregen. Zelf is de bescheiden Brit terughoudend, al geeft hij eerlijk toe dat de 2023-auto in het begin ook zijn verwachtingen overtrof.

"Ja en nee", antwoordt Newey in de Red Bull-podcast op de vraag of hij ook onder de indruk was. "In de eerste drie races? Absoluut! Maar je moet constant op je hoede zijn. De concurrentie werkt hard. In F1 kunnen de zaken razendsnel veranderen. Het is zaak dat we blijven pushen en zien waar we aan het einde van het jaar staan." Het politieke antwoord wordt opgevolgd door de vraag wat de persoon Newey denkt: "Je moet niet te tevreden zijn, anders word je zo ingehaald. Als je als topfavoriet wordt gezien - we leiden nu - dan brengt dat een bepaalde druk met zich mee. Iedereen heeft kritiek zodra je in de problemen raakt, maar ze zeggen dat ze het hadden zien aankomen als je alles wint."

De RB19 is de opvolger van de RB18, die vooral in de tweede seizoenshelft van 2022 sterk was. Onder leiding van Verstappen werden beide kampioenschappen gepakt en scoorde Red Bull als team nooit eerder zoveel punten in een enkel seizoen. Newey zat met zijn hoofd al bij de RB19 ten tijde van het ontwerpen van de RB18. "Je hebt een visie over iets waar je mee wil komen", gaat hij verder. "Dat komt door data uit de windtunnel, CFD-simulaties en mechanische ontwerpen. Je wilt het pakket goed laten samenwerken. Die drie dingen probeer je samen te voegen en je hoopt het snelste pakket te ontwerpen. Zodra je op die route zit dan ga je, tenzij je op problemen stuit, ermee door. Tot dusver ziet de basis er prima uit. De RB19 is een gedetailleerde evolutie van de RB18. We hebben zaken waar we niet blij mee waren aangepakt. De auto was iets te zwaar en ook qua wegligging hebben we het een en ander verbeterd. Daarnaast heb je de gebruikelijke aerodynamische veranderingen en natuurlijk de lichte wijziging in het reglement met betrekking tot de vloerhoogte. De auto van dit jaar is duidelijk familie van die van vorig jaar, alleen is deze qua details verbeterd."

De samenwerking met Ford

Over een paar jaar slaat Red Bull Powertrains de handen ineen met Ford. Het Amerikaanse merk gaat niet alleen de power unit badgen, maar zich ook bemoeien met het elektrische gedeelte - in dit artikel wordt de samenwerking tussen beide partijen helemaal uitgelegd. Als Red Bull vasthoudt aan de modelnamen, dan wordt de RB22 de eerste Red Bull met een krachtbron van Red Bull-Ford. Is Newey al bezig met die auto of komt dat later?

"Niet als het om het chassis gaat, maar qua motoren wel", vervolgt het ontwerpgenie. "Dat is nu de focus van Ben Hodgkinson en het RB Powertrains-team. Voor wat betreft het chassis moeten we gaan kijken hoe de 2026-motor er qua pakket uit komt te zien. Rob Marshall (Red Bull-engineer, red.) is de man die daar voor ons naar kijkt. Hij doet dat geweldig. Hij kijkt vooruit naar hoe we dat allemaal kunnen gaan integreren. We hebben echter nog geen duidelijke aerodynamische regelgeving of iets anders waar we mee aan de slag kunnen. Het heeft nu dus geen zin om daar al veel tijd aan te besteden, totdat we beter weten waar we qua reglementen aan toe zijn."