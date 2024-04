RB: Volgorde F1-middenveldteams gaat van race tot race wisselen

Na drie Formule 1-races in 2024 is er een duidelijke scheiding tussen de top-vijf teams en de rest van het veld. In de laatste groep zitten de teams enorm dicht bij elkaar. RB F1 Team behoort tot die categorie en verwacht dat de strijd tussen de achterste vijf renstallen het hele seizoen doorgaat. "We weten dat de volgorde gaat veranderen. Als een team een update meeneemt van een tiende, en dat gaat vaak gebeuren, dan ga je steeds naar voren en naar achteren in de groep", noemt RB-teambaas Laurent Mekies na een vraag van Motorsport.com.

In Australië stond RB bovenaan in de strijd om P6 bij de constructeurs. Yuki Tsunoda kwalificeerde zich als achtste en kwam als zesde in de eindrangschikking terecht. Daarmee is de Italiaanse renstal van de hatelijke nul af en staat het nu ook in de WK-stand zesde. "Wij zijn nu degene die bovenaan staan. Het laat waarschijnlijk ook wel zien waar we echt staan, met alle ups en downs die we al mee hebben gemaakt", vertelt Mekies, die twee factoren ziet waarmee de strijd in het voordeel kan worden beslist. "We moeten de ontwikkelingsstrijd winnen en alle races perfect uitvoeren. Dat is voor de fans fantastisch, maar ook voor ons als deelnemers. Hier groeien en leren we van. Ik ben er trots op dat we in Australië met Yuki alles goed hebben gedaan."

Mekies benadrukt dat het voor RB niet de tijd is om rustig aan te doen. "We moeten niet met onze hoofd in de wolken lopen, maar harder werken dan we ooit hebben gedaan. De strijd in het middenveld is enorm intens", vertelt de Franse teambaas. "Pas als we elke race het maximale eruit weten te halen, houden we de kleine voorsprong die we nu hebben. In Japan wordt alles weer gereset. Twee of drie tienden langzamer zijn zorgt ervoor dat je van P11 naar P18 valt."

Het F1-weekend in Japan vindt plaats van 5 tot en met 7 april. De race op zondag begint om 7 uur 's ochtends.