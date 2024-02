Fernando Alonso maakte na de driedaagse test in Bahrein kenbaar dat hij graag meer tijd zou willen hebben om de nieuwste strijdwapens te testen. Momenteel krijgen alle teams drie dagen de tijd om met een enkele auto te rijden, waardoor iedere coureur gebruikelijk anderhalve dag krijgt. Daarom opperde de tweevoudig wereldkampioen om de tests met twee auto’s af te leggen, waardoor iedere coureur in theorie twee keer zoveel kilometers kan afleggen. Met dit format werd in Abu Dhabi geëxperimenteerd tijdens de Pirelli-bandentest na de seizoensafsluiter van 2023.

Teams waren er echter voorstander van om vast te houden aan een enkele auto. Volgens de kersverse teambaas van RB is het niet praktisch om tijdens de testdagen over twee auto’s te beschikken. “Als team, als ingenieur, en zeker ook als coureur wil je altijd meer kunnen testen”, vertelt Mekies. “Voor een sport op dit niveau is het erg lastig [om zo weinig te testen]. We hebben daarentegen wel 24 races en geen testteam meer. Alle teams draaien nachtdiensten, dus iedereen werkt dag en nacht door. Het is in vergelijking [met vroeger] eigenlijk best goed te managen, omdat je maar één auto hebt. Je hebt crew A die de dagdienst loopt en crew B – die normaal gesproken aan de andere auto werkt – werkt in de nacht.” Volgens Mekies werkt deze structuur uitstekend, maar deze verdeling van dag- en nachtdienst zou onhaalbaar zijn als er met twee auto’s gereden wordt.

Laurent Mekies, teambaas RB F1 Team Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Met de steeds voller wordende kalender wordt er immers al veel tijd en inspanning gevergd van de meereizende monteurs. Ook Mekies benadrukt dit en stelt dat men ervoor moet zorgen dat de werkdruk niet nog extra toeneemt. “Wij dragen de verantwoordelijkheid om de juiste werkomgeving voor onze mensen te creëren”, stelt de Franse teambaas. “Niet alleen is dat onze verantwoordelijkheid, maar het bepaalt ook de prestaties [van je teamleden]. Als je wilt dat ze voor je blijven werken, moet je ze in bescherming nemen. Dat is niet makkelijk.”

In 2026 gaan de technische richtlijnen voor de auto’s flink op de schop, waardoor er een nieuw tijdperk voor de Formule 1 aanbreekt. De krachtbronnen in deze auto’s zullen een stuk duurzamer worden, maar ook wordt er door de FIA gesproken over de introductie van actieve aerodynamica. Mekies realiseert zich dat testen cruciaal is bij dergelijke reglementswijzigingen. “Daar discussiëren we nu over. 2026 is andere koek”, weet de Fransman. “We zullen dan meer wintertestdagen hebben. We hebben nog tijd om ons voor te bereiden. We zullen zien hoe we daarmee omgaan.”

Avondklok om werkdruk te verlagen?

Tijdens normale raceweekenden is het niet mogelijk om dag en nacht door te werken. Een avondklok wordt ingesteld om de werkdruk van de monteurs en andere stafleden te beperken. Gevraagd of dit een ook een optie voor testdagen is, reageert Mekies: “Dat is het zeker, maar dan zet je juist een stap de andere kant op. Dan kun je nog minder testen en voor elkaar krijgen. Toen testen werd verboden en het aantal races toenam zagen we ook dat het beter was om meer races te hebben en minder tijd om te testen. Het is ook onderdeel van onze uitdaging”, aldus Mekies.