Tijdens en na afloop van de Formule 1 Grand Prix van Bahrein knetterde het binnen het RB F1 Team. Yuki Tsunoda werd in de slotfase van de race gevraagd teamgenoot Daniel Ricciardo voorbij te laten om Kevin Magnussen aan te vallen, maar de Japanner wilde in eerste instantie niet van wijken weten. Na aandringen vanuit het team gaf Tsunoda toch zijn plekje aan zijn teammaat, maar de onrust was daar niet mee uit de lucht. Beide heren gaven na afloop aan verre van tevreden te zijn met de gang van zaken in de race.

Ook CEO Peter Bayer baalt van hoe de teamorder werd uitgevoerd. "We hadden het er inderdaad al over gehad. We zeiden al tegen Yuki: 'luister, je moet [Kevin] Magnussen inhalen, anders wisselen we van positie'. Daar kreeg hij twee ronden de tijd voor en het lukte hem niet. Toen zeiden we dat we gingen wisselen. We hebben dat van tevoren met hem besproken", legt de topman uit. "We moesten ons focussen op het coveren van Stroll in ronde 28. Hij ging toen in de pits, wij hadden in ronde 29 moeten gaan. Dat had het gevecht met Magnussen en het gedoe tussen de coureurs voorkomen. Maar het is achteraf makkelijk praten."

De boordradio van Tsunoda na de vraag sprak boekdelen, want daar klonk genoeg woede uit. Bayer zoekt daar niet heel veel achter. "Het hoort erbij. We weten dat hij een emotionele, maar ook snelle coureur is", verklaart de voormalig F1-directeur. "Het is ook niet makkelijk om hier goed mee om te gaan, want ze zitten in the zone en hebben het idee dat het ze gaat lukken. Maar wij zien data en die zien zij niet. Daarom maken wij de beslissingen."

Bayer is dus teleurgesteld na de GP in Bahrein. Niet alleen over het gekibbel tussen de twee rijders, maar ook door het feit dat zijn team na een race nog zonder punten staat. "We wisten dat het op pace heel lastig zou worden, want er zijn vijf teams sneller. Voor de andere teams wordt het heel lastig. Wij hadden een kans na het incident tussen [Lance] Stroll en [Nico] Hülkenberg", vertelt de Duitser in gesprek met Motorsport.com. "We wisten dat als we vanaf dat moment alles perfect zouden doen, dat er een kans was dat we P10 zouden behalen."

Video: Onze eigen analyse van de GP van Bahrein, inclusief de RB-ruzie