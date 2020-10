Analyse: Honda verlaat de F1, de opties voor Red Bull op een rij

Het vertrek van Honda kwam voor de leiding van de renstal dan wel niet als volledige verrassing, maar is evenzo een flinke tegenvaller. In feite staan er zes opties open voor adviseur Helmut Marko en Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz.

Optie 1: Mercedes

Het liefst zouden de sportieve mensen binnen Red Bull met Mercedes in zee gaan. Het merk met de ster levert nu eenmaal de sterkste motor en dat zal met het motorreglement min of meer vastgelegd tot en met 2025 ook nog wel even zo blijven. Het enige waar het Red Bull en Max Verstappen naar eigen zeggen aan ontbreekt om Lewis Hamilton cs. te verslaan is die PU van Mercedes. Maar Mercedes heeft vanaf volgend seizoen naast het eigen fabrieksteam al drie klantenteams (Williams, Aston Martin en McLaren) en zal er vrij weinig voor voelen om de belangrijkste concurrent het enige wapen in handen te geven waar het de Zilverpijlen mee kan verslaan. Daarbij schijnt Mateschitz een pesthekel te hebben aan Mercedes. Optie twee dan maar?

Optie 2: Ferrari

Red Bull kreeg al eens motoren geleverd van Ferrari. In 2006 gebruikten de Bulls één seizoen de 2.4 liter V8 van de Scuderia, alvorens in 2007 over te stappen naar Renault. AlphaTauri kreeg in 2007 die oude RB-Ferrari-motor en reed tot en met 2013 en ook nog een seizoen lang in 2016 met de krachtbronnen uit Maranello. Wat Red Bull zal tegenhouden is de matige prestaties van de Italiaanse V6. Vorig jaar leverde die nog een ongehoord en illegaal vermogen waarop de FIA ingreep en Ferrari dit jaar tientallen pk’s tekort komt op de concurrentie. Niet echt aanlokkelijk dus en bovendien heeft Ferrari in Haas en Alfa Romeo al twee klantenteams. Ook hier geldt overigens dat Ferrari weet wat Red Bull in huis heeft en ook zij zullen het team uit Milton Keynes niet helpen, ook omdat zij dat reglementair niet hoeven. Dat brengt ons bij optie drie.

Optie 3: Renault

Van de huidige motorfabrikanten blijft eigenlijk alleen Renault over. De Fransen hebben vanaf volgend seizoen de minste klantenteams (namelijk nul) en kunnen door de FIA gedwongen worden om tegen een vastgestelde prijs motoren te leveren aan Red Bull. Het tweetal heeft een lang huwelijk achter de rug: Renault leverde vanaf 2007 elf jaar lang de motoren aan Red Bull, maar gaandeweg 2017-2018 bleek die relatie niet langer houdbaar en volgde een vechtscheiding. Of huwelijkstherapie gaat helpen is nog maar de vraag. Renault heeft geen keuze, het zal moeten leveren als de FIA dat eist. Bij Red Bull heeft men die keuze wel, maar die zullen eerste andere opties bekijken, gaf Cyril Abiteboul al aan. Christian Horner zette de deur naar Renault overigens al op een kier door te stellen dat Renault met de komst van de nieuwe CEO Luca de Meo is veranderd, kortom er worden al wel avances gemaakt. Helmut Marko ziet het echter nog niet zo zitten: “Als je naar Renault gaat dan krijg je een motor die ze naar hun wensen hebben gebouwd. Die is op hun chassis afgestemd, dat zal voor ons weer een compromis worden", zei hij recent nog tegen Auto, Motor und Sport.

En dat laatste wil Red Bull niet meer. Het heeft sinds de oprichting al vier motorpartners versleten (Cosworth, Ferrari, Renault en Honda) en zal nu willen opteren voor onafhankelijkheid. Dat kan alleen als je zelf een motor bouwt of iemand zo gek vindt om die voor je te bouwen… Of door te ontwikkelen.

Optie 4: ‘Honda’

En daar komt optie vier om de hoek kijken: na 2021 gewoon doorgaan met Honda-motoren en die laten tunen door een externe maar toegewijde partner. Honda heeft al aangegeven dat het Red Bull volgend jaar een compleet nieuwe krachtbron met nog eens meer vermogen zal leveren. Waarom niet die motor en alle know-how eromheen kopen en gebruiken als startpunt voor een eigen motorenproject? Dat zou bijvoorbeeld kunnen met behulp van Mario Illien, die met zijn bedrijf Ilmor tientallen jaren ervaring heeft met F1-motoren en recent nog als adviseur voor Red Bull werkte. Een andere partij zou Mugen kunnen zijn dat nauw verwant is aan Honda, de procedures daar kent en in de jaren negentig ditzelfde trucje al eens succesvol uitvoerde voor onder andere Jordan. Probleem hierbij is echter het brandstofreglement. De FIA wil toe naar schonere en uiteindelijk zelfs synthetische brandstoffen en de motoren zullen daar in 2022 en 2023 in stappen op aangepast moeten worden en dat vergt enorm veel kennis en geld.

Diezelfde regelwijziging voor synthetische brandstoffen kan voor de langere termijn een reddingsboei zijn voor Red Bull, maar biedt voor de kortere termijn geen soelaas zoals we zullen zien bij de volgende (vijfde) optie.

Optie 5: Een nieuwe motorpartner

Het vinden van een nieuwe partner. Bij voorkeur een autofabrikant die brood ziet in het ontwikkelen van een verbrandingsmotor die op een brandstof loopt die geen uitstoot heeft en exclusief met Red Bull in zee wil. Bij Audi en Porsche heeft men zich hier al eens over uitgesproken en als het motorreglement in 2025 op de schop gaat (en een en ander een stuk goedkoper wordt) dan willen de Duitsers overwegen om naar de Formule 1 te gaan. Echter, op korte termijn is men bij de VW Groep niet geïnteresseerd om een motor te ontwikkelen die direct in 2022 moet meedoen om de prijzen, een jaar later aangepast moet worden naar 100 procent synthetische brandstof en eind 2025 bij het grof vuil gezet moet worden om in 2026 plaats te maken voor een compleet nieuwe PU.

Voor de langere termijn (vanaf 2025) zou Audi of Porsche een optie kunnen zijn, maar dan moet het motorreglement dat toelaten en tot die tijd tikt de klok. Al voor het einde van het jaar willen Marko en Mateschitz duidelijkheid hebben over wat de toekomst Red Bull te bieden heeft. Mocht die toekomst niet naar de zin zijn van beide Oostenrijkers dan konden ze ook nog wel eens kunnen kiezen voor optie zes: een vertrek van Red Bull uit de Formule 1.

Wat betekent het vertrek van Honda voor Red Bull en de Formule 1?