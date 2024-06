In Barcelona kwam de formatie met onder meer een nieuwe vloer, achtervleugel en aangepaste motorkap. Succesvol was dat nog niet. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo eindigden in de kwalificatie als zeventiende en achttiende. Op zondag verging het hen niet echt beter, met respectievelijk P15 en P19 als resultaat. Volgens RB CEO Peter Bayer is de situatie niet zo slecht als het lijkt, zo zei hij in gesprek met ORF: “De data zijn duidelijk, die tonen aan dat de upgrade werkt. De race-engineers hebben het me als volgt uitgelegd: ‘het is mogelijk dat deze upgrades je voor de gek houden’. Je denkt dus de sweet spot te hebben gevonden voor de auto, maar in werkelijkheid zit die ergens anders. Het is alsof je op de top van een grote berg staat, maar in realiteit sta je op de berg ernaast. Zo voelde dit weekend.”

Bayer sluit niet uit dat het team tijdens de eerste vrije training op de Red Bull Ring een back-to-back test met de oude en nieuwe wagen gaat uitvoeren. Het feit dat het een sprintweekend betreft waardoor er slechts een vrije training is, maakt het echter ingewikkeld: “Het is een optie om terug te keren naar de oude specificatie. Misschien doen we dat voor een van de auto’s. We moeten heel snel achterhalen wat er precies is gebeurd, want Oostenrijk is een sprintweekend. Dat houdt in dat we in de eerste training moeten beslissen wat we willen gaan doen. De druk is enorm hoog. Iedereen werkt nu al vol gas voor het aanstaande weekend.”