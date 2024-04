RB geeft Ricciardo nieuw chassis voor F1-race China

De start van het Formule 1-seizoen valt voor RB-coureur Daniel Ricciardo flink tegen. De Australiër kan het tempo van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda niet bijhouden. Ricciardo suggereerde dat de achterstand mogelijk door gebrekkig materiaal kwam en racedirecteur Alan Permane laat weten dat naar die klacht is geluisterd. "Ik zie het chassis meer als een groot stuk carbon waar we de ophanging, de motor en de versnellingsbak in zetten. Het is heel erg onlogisch dat er problemen met de performance van het chassis zijn, maar er komt een nieuwe aan", vertelt de Brit na een vraag van Motorsport.com. "Het is logisch om die aan Daniel te geven, niet in de laatste plaats omdat Yuki blij is met zijn auto."

Volgens Permane kan een nieuw chassis Ricciardo duidelijkheid geven. "Het zou goed zijn om de gedachten dat er wat mis aan zijn auto is weg te stoppen", zegt de RB-topman, die benadrukt dat hij geen groot verschil verwacht. "Je kunt het chassis ergens neerzetten en dan wat dingen testen, zoals de stijfheid. Ik denk wel dat het niet aannemelijk is dat het een enorm verschil gaat maken. Het chassis is er alleen maar om de coureur veilig te houden en om andere onderdelen aan vast te maken."

Een andere mogelijke reden van de tegenvallende prestaties zit hem in de set-up van de VCARB01, want Ricciardo denkt dat zijn rijstijl niet bij huidige afstelling past. Permane wil daar niet al te veel aan sleutelen. "We gaan geen comfortabelere auto maken waarmee we vervolgens langzamer zijn. In een ideale wereld zouden we eerst alle onzekerheden wegnemen en hem dan langzaam maar zeker verder naar voren brengen, maar we zien nu niet in waarom Daniel niet het maximale uit de auto kan halen", benadrukt de voormalig Alpine-man. "Volgens mij is het voor hem duidelijk dat wij als team een taak hebben: hem de snelste auto geven."

Kleine updates in Suzuka

Net als veel teams heeft ook RB updates meegenomen naar de Grand Prix van Japan dit weekend. Met name de vloer is aangepakt. "De ingangen aan de voorkant zijn aangepast, aan de zijkant is de vorm van de vleugel wat aangepast en de details rondom de wielen zijn wat anders", somt Permane op. "Het geeft ons net wat meer downforce."

Of de nieuwe vloer in Suzuka voor een goed resultaat zorgt, dat wil Permane nog niet zeggen. "Deze update helpt vooral in de langzamere gedeeltes en hier zijn veel hogesnelheidsgedeeltes. We zijn heel erg benieuwd hoe we het hier gaan doen", besluit de 57-jarige ingenieur.