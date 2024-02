Na een winter waarin de renstal uit Faenza een nieuwe naam en een vrijwel geheel nieuw management heeft gekregen, hoopt het RB F1 Team een frisse start te kunnen maken. Op zowel woensdag als donderdag deelden Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda het testprogramma en na twee dagen met de VCARB 01 te hebben gereden trekken zij allebei dezelfde conclusie: er is weinig veranderd ten opzichte van eind vorig seizoen. "Hij is eerlijk gezegd niet heel anders", vertelt Tsunoda na afloop van de tweede testdag. "Ik verwacht niet dat dit een top-zes auto is. Als we de top-tien halen, dan zou dat al goed zijn."

De Japanner weet ook wel hoe het komt dat de veranderingen aan de auto minimaal zijn. "We hebben dezelfde regels", stelt hij nuchter. "We doen echter het maximale om de auto te ontwikkelen, we zullen zien hoe dat gaat." Helemaal hetzelfde is de bolide natuurlijk niet. "Hij voelt uiteraard iets anders, maar de laatste upgrades van vorig jaar waren al voor 2024. De laatste races werden gebruikt om bevestigd te krijgen of we de juiste richting op gingen. Het is voor nu oké."

Tsunoda had op donderdag geen probleemloze testdag. De 23-jarige coureur kende wat problemen en kwam niet verder dan veertig rondjes. Zijn snelste ronde was uiteindelijk de langzaamste van de dag. "Het is jammer dat we niet de afstand hebben kunnen afleggen die we wilden, maar we hebben genoeg data verzameld", aldus de man uit Sagamihara. "We moeten nog heel wat werk verzetten en veel van de auto ontdekken."

Finetunen

Teamgenoot Ricciardo beaamt zijn woorden. "Het voelt meer als een voortzetting van wat we in Abu Dhabi hadden. Toen we naar Abu Dhabi gingen, namen we een grote update mee en daarmee voelde het al beter. We zijn dat nu aan het finetunen", aldus de Australiër. "Het is natuurlijk een nieuwe auto, maar qua balans is het een evolutie. Dat maakt het ook heel comfortabel." De ervaren coureur heeft alvast een verbeterpunt voor het team: "Aero is het belangrijkste. Kijk maar naar Red Bull. Zij waren vorig jaar de besten, maar zijn toch met een compleet nieuw aeropakket gekomen. Op dat niveau opereren zij. Wij moeten proberen om bij te blijven."

Ricciardo kende donderdag een significant betere dag dan zijn teamgenoot. Achter zijn naam staan 88 rondjes en een vijfde tijd. Op de vraag van Motorsport.com of het klopt dat het in de langzame bochten beter gaat, antwoordt hij: "Daar hebben we een mooie stap gemaakt. Dat zagen we al in Mexico vorig jaar, met veel smalle, krappe bochten met weinig grip." Daar tegenover staan de snellere bochten. Volgens de coureur uit Perth moet de bolide daar beter doorheen. "Daar zoek je altijd naar meer downforce."