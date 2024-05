RB F1 kiest voor zeer opvallende 'kameleon-livery' in GP Miami

De Formule 1 Grand Prix van Miami belooft een raceweekend vol kleur te worden. Ferrari presenteerde woensdag al een auto met iets meer blauw erop, al moet gezegd dat veel fans meer van de eenmalige livery hadden verwacht. Het RB Formule 1-team gaat een stap verder. De formatie uit Faenza heeft ervoor gekozen om de VCARB 01 in The Sunshine State te voorzien van allerlei kleuren, met roze en geel als meest in het oog springende toevoegingen. Het past bij Miami en is niet geheel toevallig gepresenteerd tijdens een speciaal evenement in Wynwood, een wijk die vooral bekendstaat om graffiti en street art.

Dat het tweede Red Bull-team in Miami voor een opvallende kleurstelling kiest, is niet zomaar. De Italiaanse renstal heeft grote Amerikaanse sponsoren achter zich staan en wil daardoor groots uitpakken voor de eerste van in totaal drie Amerikaanse races dit seizoen. Zo is de livery geïnspireerd op de 'kameleon-creditcard' van Visa, waardoor de auto eveneens een kameleon-uitstraling moet hebben. Bovendien voegt het team toe dat deze eenmalige livery past bij de 'levendige kleuren van Miami'.

"De kameleon-livery is een perfecte kleurstelling voor de eerste race van ons team in de Verenigde Staten", laat CEO Peter Bayer weten. Met de eerste race in Amerika duidt de voormalig FIA-man natuurlijk op de nieuwe identiteit van zijn team, aangezien AlphaTauri, Toro Rosso en zelfs de voorganger daarvan al 'gewoon' en zelfs veelvuldig op Amerikaanse bodem hebben geracet. "Sinds onze autopresentatie in Las Vegas in februari hebben we weer grote stappen gezet. We proberen fans mee te nemen op deze bijzondere reis en die ambitie wordt gedeeld door onze sponsoren Visa en CashApp. Deze livery en de speciale evenementen in Miami die erbij horen, laten hun commitment aan ons team en aan de Formule 1 zien. We kunnen niet wachten om de kameleon-livery dit weekend in actie te zien op het circuit."

Nadat de auto in Wynwood door een soort speciale wasstraat van acht minuten was gehaald, konden ook coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo de livery in het echt aanschouwen. "Ik had al een paar aanwijzingen gekregen, maar ik vind het een mooie kleurstelling", oordeelt de goedlachse Aussie. "Ik ben blij met het werk dat ze hebben verricht, al zal ik nog meer tevreden zijn als we zondag punten kunnen scoren." Teambaas Laurent Mekies voegt op het podium toe dat het laatste geen sinecure zal worden, al haalt hij wel goede hoop uit de start van het seizoen. "Dit jaar zijn er vijf teams die erbovenuit steken, waardoor het niet makkelijk is om zelfs maar één of twee punten te scoren. Maar in de eerste raceweekenden is dat ons toch vrij goed gelukt, waardoor we achter die eerste vijf momenteel zesde staan in de WK-stand. Hopelijk kunnen we dat volhouden en hier in Miami nog wat punten toevoegen."