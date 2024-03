RB F1 vraagt meer van Tsunoda: "Moet volgende stap zetten"

RB-coureur Yuki Tsunoda behoort inmiddels bijna tot het meubilair in de Formule 1. De Japanner is nu al vier jaar in de koningsklasse van de autosport actief en laat bij tijd en wijle zien een uitstekende coureur te zijn. Met Daniel Ricciardo heeft hij nu een ervaren teamgenoot en teambaas Laurent Mekies hoopt dat de nu 23-jarige rijder lessen leert van zijn teammaat.

"Het is fantastisch om te zien hoe we Yuki beoordelen en hoe we hem proberen te laten groeien. We zetten Daniel vaak naast hem", begint de Fransman in de Beyond the Grid-podcast. "We hebben een goed referentiepunt en hebben het team zo goed mogelijk ingericht [om Yuki te laten groeien]. Daniel is ervaren en snel, en we hebben de jeugdigheid en pure snelheid van Yuki. Wat we nu van Yuki verwachten is dat hij de volgende stap zet. De topcoureurs doen dat namelijk ook, zij zetten telkens weer de volgende stap."

Als Mekies nu naar Tsunoda kijkt, dan weet hij een aantal verbeterpunten te noemen. "Zij [de topcoureurs] wennen sneller aan de banden en zijn in bepaalde situaties sneller", legt de teambaas uit. "Zij voelen in hun kern hoe om te gaan met de auto en kunnen beter en sneller bij de engineers aangeven wat ze voelen in de auto. De band met het team wordt daarmee ook dieper. Als dat lukt, dan kun je sneller dingen van de auto leren. En als je dat tijdens het rijden kan, dan word je ook nog eens sneller op de baan."

Mekies verwacht dat Tsunoda dat ook moet kunnen. "Yuki's capaciteiten groeien jaar na jaar en daarom weten we zeker dat er nog meer snelheid in hem zit. Elk seizoen heeft hij de F1-wereld verrast met hoe goed hij is. Het is nu zijn vierde jaar. Kan hij blijven verrassen? Dat is de vraag die we dit jaar moeten beantwoorden", besluit de ingenieur.