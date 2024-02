Na de autopresentatie in Las Vegas heeft het RB F1 Team de nieuwe Formule 1-auto serieus aan de tand gevoeld met een shakedown op het circuit van Misano. Yuki Tsunoda was de gelukkige die als eerste achter het stuur van de nieuwe wagen mocht kruipen, waarna ook teamgenoot Daniel Ricciardo de kans kreeg om zijn eerste meters te maken.

Na afloop van de sessie was Tsunoda erg te spreken over de kennismaking. "Het voelde heel goed op de baan. Het was de eerste keer met de VCARB 01 en alles verliep soepel", vertelt de Japanner. "Ik voelde al dat we een stap hebben gezet ten opzichte van eind vorig jaar. Vergeleken met begin vorig jaar is dit een reuzensprong. Ik heb genoten van de auto met de nieuwe livery en met de nieuwe mensen. Het was over het algemeen een positieve dag." Wat volgens Tsunoda vooral opvalt, is dat de auto een stuk beter te besturen is. "Ik voelde geen enorme problemen, of dat de auto een bepaald karakter of bepaalde bewegingen heeft. Tot nu toe heb ik een goed gevoel."

Voor Ricciardo waren de eerste meters in de nieuwe auto ook positief. "Elk jaar is het kennismaken met de nieuwe auto weer spannend. Het is weer een nieuw jaar en een nieuwe kans", aldus de Australiër. "Het voelde goed om weer een paar ronden te rijden. Het is natuurlijk nog moeilijk om te voorspellen waar we staan, maar het voelde goed om weer achter het stuur te kruipen." De ervaren coureur denkt net als zijn teammaat dat met de VCARB 01 een stap gezet kan worden. "We hebben fantastische partners en daarmee kunnen we naar voren op de grid", vertelt de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

Ricciardo kijkt ook alvast vooruit naar de aankomende testdagen. "Die zijn voor ons erg belangrijk. Als coureur krijg je weer de focus en het gevoel, maar je wordt ook een stuk fitter", legt de man uit Perth uit. "Voor ons als team is dit het moment om ook echt als team te opereren, want als de races weer beginnen is daar geen tijd meer voor. De testdagen zetten de toon en we moeten ervoor zorgen dat we een duidelijke richting hebben waar we als team naartoe willen."