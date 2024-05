Een unieke samenwerking in de Formule 1. RB F1 Team heeft de handen met Herambiente, een bedrijf uit Imola, ineen geslagen. Dat bedrijf gaat speciaal voor de formatie uit Faenza carbon recyclen. Met het gerecyclede materiaal kan RB nieuwe vleugels maken voor de VCARB 01. Het doel is uiteindelijk om de hele auto van herbruikt carbon te voorzien en het racen in de single-seaters duurzamer te maken. Voor de GP van Imola wordt al gebruikt gemaakt van flapjes aan de voorvleugel, gemaakt in mallen van hergebruikt carbon.

"Het project van het recyclen van koolstofvezels, ontwikkeld door Herambiente, past perfect binnen de doelstellingen van VCARB en de Red Bull Group om minder CO2 uit te stoten", vertelt Enrico Fastelli, de facilitaire manager van RB F1. "De promotie van de circulaire economie en de ontwikkeling van nieuwe technische mogelijkheden zorgen ervoor dat de autosport ook steeds duurzamer wordt. Het met respect omgaan met het milieu past bij de holistische aanpak van het verminderen van de impact op de klimaatverandering van VCARB. Alle kansen die we krijgen, pakken we."

Herambiente CEO Andrea Ramonda is ook blij met de deal met RB. "Het past binnen onze doelstellingen om minder uit te stoten en meer gebruik te maken van de circulaire economie. Het heeft ook een strategisch voordeel voor ons. We kunnen zo de kortere supply chains die we voor ogen hebben in Italië en de rest van Europa promoten", legt de Italiaan uit. "Het hergebruiken van koolstofvezel is een project waar we in pionieren. Voor ons als team is dat heel belangrijk. Het levert verbeteringen voor het milieu, de economie en sociale verbeteringen op."

Herambiente breidt flink uit

Het bedrijf Herambiente maakt een gigantische groei door. De afgelopen jaren is het flink aan de weg aan het timmeren en om de eigen ambities kracht bij te zetten wordt er momenteel hard gewerkt aan een nieuwe fabriek in Imola. De samenwerking met RB ligt daarbij voor de hand, aangezien Imola en Faenza op een steenworp afstand van elkaar liggen.