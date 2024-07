RB F1 geeft toe: Upgrade Barcelona blijkt een stap achteruit

In Spanje introduceerde RB F1 Team een omvangrijke upgrade voor de VCARB01, maar die leverde niet het gewenste effect op. Daar waar Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in de voorgaande races voor punten konden vechten, maar in de triple-header die vanaf Barcelona volgde, verliep alles een stuk moeizamer. Het werd door de renstal uit Faenza toegeschreven aan de nieuwe onderdelen, die niet de gewenste stap vooruit opleverden. Teambaas Laurent Mekies liet terugblikkend op de triple-header aan Motorsport.com weten dat de RB-bolide zelfs langzamer is geworden door de upgrade.

"Het beeld is dat we het grootste deel van de Barcelona-upgrade van de auto hebben moeten halen. Niet alles, maar het meeste wel. Dat heeft ons absoluut snelheid gekost. We hoopten prestaties toe te voegen ten opzichte van Canada en Monaco, maar in plaats daarvan moeten we een stap terug doen", erkende Mekies. Waarom een stap vooruit uitbleef, werd RB F1 al wel duidelijk. "Wel zijn er wat vragen over waarom het ons zelfs langzamer maakte, want dat is wat er gebeurde. Het mooie van deze auto's is dat ze extreem complex zijn. Het draait om de allerlaatste details en dingen van de tweede orde, zaken waar we een paar jaar geleden niet naar keken."

Ook tegenslag voor introductie volgende upgrade

De blik van RB F1 is inmiddels weer op de toekomst gericht en Mekies benadrukt dat er al wordt gewerkt aan een nieuw pakket. "We hebben een vrij duidelijk idee van wat we willen met het volgende pakket. Zijn we 100 procent zeker? Nee, zeker niet. Het is werk in uitvoering en het zal ons wat tijd kosten", geeft de Fransman aan. Tsunoda en Ricciardo moeten dus nog even geduld hebben voordat ze een update kunnen verwachten. "Het bedrijf werkt voluit om ervoor te zorgen dat we snel een upgrade hebben. Dat is niet morgenochtend, dus we moeten waarschijnlijk nog drie, vier, vijf races volhouden."

"Als je in ons geval geen succes hebt met een upgrade, dan is het niet alleen een kwestie van wanneer de volgende update komt", vervolgt Mekies. "Je moet eerst begrijpen wat er verkeerd ging, dus het is een dubbel negatief effect. Niet alleen vergaar je niet het voordeel dat je wilde hebben, maar je moet ook de volgende update uitstellen totdat je weet wat er gebeurt. Terwijl we daarop wachten, onderzoekt het team hoe we meer uit de auto kunnen halen. We zijn niet helemaal tevreden met enkele balanseigenschappen en we geloven erin dat er meer tijd gewonnen kan worden."

De sterke ontwikkeling van RB F1 in het afgelopen half jaar is daardoor zodoende even gestopt, maar Mekies ziet desondanks ook een positieve kant van het mislukken van een upgrade. "Natuurlijk is het een stap terug, maar die is wel noodzakelijk. We zijn sinds het begin van het seizoen zeer agressief geweest met de ontwikkeling van de auto. Daardoor hebben we onze progressie kunnen boeken, maar als je hard rent, moet je soms accepteren dat je valt. Het gaat ons helpen om een betere fundering te bouwen in het team om vervolgens sterker door te kunnen ontwikkelen."