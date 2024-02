RB F1 Team sluit verhuizing van Faenza naar Milton Keynes uit

De Formule 1-winterstop is voor RB F1 Team een drukke periode geweest. De renstal heeft met de Fransman Laurent Mekies een nieuwe teambaas, Peter Bayer is de nieuwe CEO en ook in de technische top is het een en ander veranderd. Daarnaast is bekendgemaakt dat het team intensiever samenwerkt met zusterteam Red Bull Racing en wordt er een nieuwe faciliteit vlakbij de fabriek van het topteam gebouwd. Volgens McLaren CEO Zak Brown wijst dat op een toekomstige verhuizing van RB van Faenza naar Milton Keynes, maar dat ontkent Mekies ten zeerste.

"De faciliteiten in Faenza zijn erg goed en wij denken dat we op die basis verder kunnen bouwen", legt de teambaas uit. Naast de fabriek in Faenza is ook een locatie in het Engelse Bicester in gebruik, maar die voldoet niet meer aan de moderne eisen. "We zijn niet blij met de infrastructuur van onze faciliteiten in Bicester. We kunnen onze mensen daar niet in hun kracht zetten, want het is allemaal verouderd. De faciliteit is te klein en we zijn het ontgroeid. We gebruikten de locatie vooral omdat daar onze windtunnel zat, maar dat is nu niet meer zo."

De fabriek in Oxfordshire wordt binnen afzienbare tijd gesloten om de werkzaamheden naar het nabijgelegen Milton Keynes te verhuizen. Mekies hoopt de nieuwe faciliteit snel in gebruik te nemen. "We bouwen net buiten de Red Bull-campus een gloednieuw hoofdkantoor. De faciliteiten worden het nieuwste van het nieuwste, net zoals in Faenza", aldus de 46-jarige technicus.

Meerwaarde van locatie in Engeland

Met het nieuwe hoofdkantoor hoopt Mekies dat het aantrekkelijker wordt voor een nieuwe groep technici om voor RB te komen werken. "Het betekent dat als we morgen iemand een baan aanbieden en hij wil in het Verenigd Koninkrijk blijven, dat dat kan. Met de moderne technieken kunnen we namelijk op twee locaties met elkaar samenwerken", verklaart de teambaas. "Dat is nog niet heel veel teams gelukt, maar we zijn ervan overtuigd dat het ons gaat lukken. Niet alleen de technische wereld verandert snel, maar ook de mindset van de mensen is veranderd. Wij proberen dit te laten slagen en ervan te profiteren."