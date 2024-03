RB F1-team hekelt "onsportief rijgedrag" Magnussen in Jeddah

Kevin Magnussen kreeg al in de eerste ronden van de race op het Jeddah Corniche Circuit een straf van tien seconden nadat hij in contact was gekomen met de Williams van Alexander Albon. Omdat daarmee de race voor de Deen klaar was, kon zijn team Haas hem prima gebruiken als rijdende chicane. Magnussen zorgde ervoor dat Nico Hülkenberg – één van de coureurs die niet was gestopt onder de safety car – weg kon rijden bij het middenveld en verderop in de race zonder verlies van positie een 'gratis' pitstop kon maken.

Deze tactiek leverde Hülkenberg uiteindelijk de tiende plaats op, maar dat ging wel ten koste van een tweede tijdstraf voor Magnussen. Die kwam er nadat de Deen opzettelijk buiten de baan aan Yuki Tsunoda was voorbijgegaan in een – geslaagde – poging de Japanner van RB af te stoppen. "We lieten Yuki starten op de medium band en toen de safety car naar buiten kwam, pitte hij voor de harde compound", aldus Permane over de race van Tsunoda. "Wat er toen gebeurde, was moeilijk te begrijpen. Magnussen reed van de baan om zich opzettelijk voor Yuki te plaatsen en vertraagde hem vervolgens met wel twee seconden per ronde, waardoor Hülkenberg een gat kon slaan. Dat lijkt me niet correct en de definitie van onsportief gedrag. Ik weet zeker dat wij en andere teams er met de FIA over zullen praten voor toekomstige races."

Ook RB-teambaas Laurent Mekies is gefrustreerd over de actie. "Yuki vocht voor een finish in de top-tien", zegt de Fransman. "Hij werd gepasseerd door Magnussen, die de baan afsneed en vervolgens het hele veld vertraagde."

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 vecht met Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Tsunoda zelf steekt nog wel de hand in eigen boezem. "Het was behoorlijk frustrerend, maar waarschijnlijk was het mijn fout dat ik Kevin voorbij liet", zegt de Japanner als Motorsport.com hem naar zijn race vraagt. "Hij kreeg weliswaar een straf van twintig seconden, maar hij was aan het cruisen. Dus dat voelde een beetje oneerlijk. Maar tegelijkertijd liet ik hem ook gaan. Dus dat was mijn fout."

"Ik kan zijn perspectief begrijpen", vervolgt Tsunoda. "Hij hielp zijn team om punten te scoren en probeerde gewoon alles te doen om de positie [van Hülkenberg] veilig te stellen. Ik zou niet zeggen dat het eerlijk was, maar ergens begrijp ik het wel."

