RB F1: Sterk optreden Ricciardo in sprintrace Miami zat eraan te komen

"Ik weet zeker dat het de druk van zijn schouders haalt, want de Verenigde Staten is als een tweede thuisrace voor hem", zegt RB F1 Team-teambaas Laurent Mekies over de vierde plaats van Daniel Ricciardo in de sprintrace van de Grand Prix van Miami. De Australiër kende juist een moeizame start van het F1-seizoen 2024. Hij dolf op regelmatige basis het onderspit in de strijd met teamgenoot Yuki Tsunoda en bovendien had hij moeite om zijn draai te vinden in de VCARB01.

Sinds de Chinese Grand Prix is echter een stijgende lijn te zien bij Ricciardo, al benadrukt Mekies dat RB eerder al hoopvolle tekenen zag. "In alle eerlijkheid zagen we eerder al tekenen van verbetering, maar dat was moeilijk uit te leggen aan de buitenwacht. Saudi was beter dan Bahrein, Australië was beter dan Saudi, Japan was beter dan Australië en China was beter dan Japan", constateert de Franse teambaas. "Het kwam er met heel kleine stapjes aan en we denken dat we de komende races nog meer stappen kunnen zetten om de auto beter bij hem te laten passen."

Was er dan een specifieke reden waarom Ricciardo moeite had om snelheid te vinden in de VCARB01? "We hebben dingen opgemerkt waar hij niet blij mee was en die hem best wat snelheid kostten. We hebben geprobeerd om al deze beperkingen weg te nemen, maar we willen de komende weekenden nog meer doen", legt Mekies uit, om toe te voegen dat Ricciardo's chassiswissel voor de Chinese GP al in de pijplijn zat. "Het hielp ons om Daniel meer op zijn gemak te stellen in de auto en zowel in China als Miami presteerde hij meteen beter. Het is zeer waardevol voor een team om te begrijpen en te analyseren wat er gebeurt met de rijders, iets wat niet altijd zichtbaar is in de data. We proberen nog te begrijpen wat hem precies dwars zat, daar wordt nog aan gewerkt."

'Alle aspecten moeten van topniveau zijn'

Na de sterke sprintrace viel het optreden van Ricciardo in de GP van Miami zelf tegen, mede doordat hij in de kwalificatie niet verder kwam dan de achttiende tijd. Het contrast met de sprintrace was groot, iets wat in de hand geholpen wordt door de kleine verschillen in het middenveld. "Alle aspecten van het raceweekend moeten van topniveau zijn. Lukt dat niet, dan liggen we er in Q1 meteen uit", beseft Mekies. "Daniel presteerde fantastisch in de sprintkwalificatie en de sprintrace zelf. In de kwalificatie zaten we ietwat buiten de window van de banden en ineens lig je eruit, dat is de realiteit."