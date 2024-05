RB-teambaas Laurent Mekies vertelt in een exclusief gesprek met Motorsport.com dat hij trots is op de progressie van zijn Japanse coureur. “Yuki heeft dit jaar een gigantische stap gezet”, meent de Franse teambaas. “Eerlijk gezegd heeft hij een stap gemaakt tussen jaar een en twee, en jaar twee en drie. Ik denk dat de stap die hij nu tussen jaar drie en vier heeft gezet enorm is.”

In zijn vierde jaar bij RB – dat voorheen als AlphaTauri door het leven ging - wordt Tsunoda nog niet bepaald gezien als de gedoodverfde teamgenoot van Max Verstappen bij het grote Red Bull. De Japanner heeft sinds de start van zijn F1-carrière laten zien snel over één ronde te zijn, maar een gebrek aan consistentie lijkt vooralsnog een promotie in de weg te staan.

Mekies is van mening dat zijn coureur zich op dit vlak flink heeft verbeterd. “Nu zie je een rijder die niet alleen pure snelheid heeft, wat we altijd al wisten. Ook daar is hij beter in geworden. Maar nu kan hij ook vanaf de eerste vrije training tot de race een weekend afleggen zonder fouten. Dat was het geval in Australië, dat was het geval in Japan. En in Miami was hij daar eerlijk gezegd niet ver van verwijderd. Hij heeft een enorme stap voorwaarts gezet en ik denk dat er hij nog meer in petto heeft. We werken erg hard om er zeker van te zijn dat hij zich in een omgeving bevindt waar hij deze stappen kan zetten. We zijn erg onder de indruk van zijn werk.”

Laurent Mekies, teambaas RB F1 Team Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Kalmte over de boordradio

Naast foutloze weekenden valt nog iets op aan Tsunoda. De Japanse coureur stond bekend om zijn uitbarstingen over de boordradio, maar dit jaar kan hij zijn emoties een stuk beter in bedwang houden. “Hij wordt beter in het dealen met de dieptepunten”, vervolgt Mekies. De Fransman haalt de Chinese Grand Prix als voorbeeld aan, waar Tsunoda bij de herstart van de race uitgeschakeld werd door een fout van Kevin Magnussen. “Dat heeft hij op een rationele wijze opgepakt en we hebben het samen geanalyseerd. Daarna kon hij in Miami meteen aan de slag. Je kan het ook op de radio horen. Hij verbetert zich binnen én buiten de auto”, concludeert de 47-jarige topman.