Aan het begin van het seizoen was er een duidelijk verschil tussen de vijf snelste Formule 1-teams en de vijf langzaamste. Hardop werd er gesproken dat normaal gesproken Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin de punten zouden wegkapen. Alleen in het geval van een uitvalbeurt zouden de andere teams in aanmerking komen voor punten. Aston Martin was de duidelijke hekkensluiter van de top-vijf, maar stond in principe wel een eindje voor op renstallen als RB F1 Team en Haas F1 Team. In de paddock werd zelfs gefluisterd dat dit pas na 2026 anders zou zijn.

Maar niets is minder waar. Te midden van de ontwikkelingsstrijd heeft RB de stap gezet. Ferrari en McLaren zijn ondertussen aangehaakt bij Red Bull in de strijd om het beste team, Mercedes bevindt zich een beetje tussen wal en schip en Aston Martin is volledig afgehaakt. Sterker nog, laatstgenoemde renstal heeft RB in de spiegels.

Het is duidelijk dat RB een stap gezet heeft. De formatie uit Faenza heeft in Miami een upgradepakket geïntroduceerd. Niet alleen was het een race eerder dan gepland, de resultaten waren bemoedigend. Sinds die race was Yuki Tsunoda in alle kwalificatiesessies sneller dan beide Aston Martin-coureurs. Opvallend genoeg was dat in alle sessies Lance Stroll, Fernando Alonso eindigde door verschillende omstandigheden continu achter de Canadees.

Aston Martin probeerde die trend te doorbreken met een eigen upgradepakket in Imola, maar dat bleek niet voldoende te zijn om terug te slaan. De balans in de AMR24 werd er niet beter op en de bestuurbaarheid van de auto ging er ook niet op vooruit. RB kreeg dat beter voor elkaar, dus het naderde de Britse renstal met rasse schreden.

Race Beste startpositie Aston Martin Gat naar poletijd Beste startpositie RB F1 Gat naar poletijd Punten van Aston Martin Punten van RB F1 Bahrein 6 0.363 11 0.950 3 0 Saudi-Arabië 4 0.374 9 1.075 10 0 Australië 10* 1.627* 8 0.873 12 6 Japan 5 0.489 10 1.216 8 11 China 3 0.488 12 1.274 7 0 Miami 11 0.981 11 0.951 2 12 Imola 13 1.248 7 0.719 2 1 Monaco 13 1.293 8 0.588 0 4

* Alonso's tijd in Q2 in Melbourne was sneller dan de tijd van Tsunoda in Q3

Wat opvalt is dat vooral Tsunoda sterker is geworden. Sinds China heeft hij het gat naar de toptijd van de kwalificatie gehalveerd, terwijl Aston Martin alleen maar verder achterop raakte. Het is gedeeltelijk te danken aan de lay-out van de circuits, die niet bij Red Bull - en dus ook niet bij auto van Max Verstappen - paste. Toch valt op dat RB, de zusterauto van Red Bull, het gat dicht en Aston Martin steeds langzamer is. Het is net wat te simplistisch om hier echte conclusies uit te trekken, maar het is in ieder geval een opvallende trend.

Ook Alonso is het opgevallen dat Aston Martin achterop raakt. "We zitten niet meer in de top-vijf", verzuchtte hij na opnieuw een teleurstellend weekend in Monaco. Hij noemde het een 'wake-up call' voor zijn werkgever. Teamgenoot Stroll ziet ook dat RB nu een stuk beter voor de dag komt dan Aston Martin. "We hebben dus heel wat werk te verzetten", verklaarde de Canadees.

RB-teambaas Laurent Mekies liet in gesprek met Motorsport.com weten verrast te zijn door het tempo waarmee zijn team Aston Martin heeft bijgehaald. "Maar we maken ons geen verdere illusies. We weten dat het een groot team is en dat ze altijd wel een manier vinden om het tempo op te voeren", aldus de Fransman. "Maar het klopt dat we naar hen kijken. Wij kunnen op de laatste paar races verder bouwen. We gaan kijken of we nog wat sterker kunnen worden en gaan zien of we in Canada ook goed voor de dag kunnen komen."

Uitschieters of constant beter?

Ferrari en McLaren willen de vlag voor het gevecht om de toppositie in F1 nog niet uitsteken en verwachten de strijd week na week te moeten voeren. Datzelfde principe heeft Mekies voor de strijd in het middenveld in het hoofd. "Tot nu toe gaat het steeds om maximaal anderhalf tiende. Als je naar Monaco kijkt, dan waren [Pierre] Gasly en [Alexander] Albon ook bij ons in de buurt", vertelt de ingenieur. "Het gaat nu om de voorbereidingen en het goed uitvoeren van de race, meer dan om de pure performance van de auto's. Een tiende kan het verschil maken in gelukkig zijn door het bereiken van Q3 en teleurgesteld zijn omdat je er in Q1 uit ligt."

Dat het om zulke kleine verschillen gaat, zorgt er ook voor dat teams als RB volledig focussen op het continu introduceren van updates. "Het is op dat gebied een strijd op twee vlakken. Aan de ene kant gaat het om wat er in de fabriek gebeurt, met de infrastructuur, de gereedschappen en de software die de teams hebben. Aan de andere kant gaat het om het raceteam, wat de kwaliteit daarvan is en of ze goed genoeg ondersteund worden", legt Mekies uit. "Deze twee dingen moeten perfect gestroomlijnd zijn. Als dat niet lukt, dan kan je heel erg ver wegzakken."