RB F1-CEO over kwestie-Pérez: "Godzijdank niet mijn beslissing"

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft onlangs al verklapt dat er in de zomerstop een evaluatieronde gehouden zal worden binnen het team. Daarin wordt ook zusterteam RB F1 betrokken, want het gaat ook over de rijdersline-up en hoe het na de zomerstop en voor 2025 verder moet. Met name de positie van Sergio Pérez bij Red Bull Racing staat onder druk, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de line-up van RB F1. De CEO van dat team, Peter Bayer, weet dat er veel te bespreken valt. "Het is onderdeel van ons werk om jonge coureurs op te leiden, ongeacht wat er gebeurt", zegt Bayer in gesprek met Motorsport.com. "We hebben nog één race te gaan en ons is verteld om ons hoofd er tot die tijd bij te houden. Ze proberen dit probleem uit het hoofd te zetten, wellicht ook om de druk van de coureurs af te halen."

"Er zal in de zomer een beslissing genomen worden", vervolgt Bayer. "Er valt veel te bespreken. De kwestie van Red Bull Racing moet worden besproken, in ons geval gaat het om 2025. Je hebt dan de kwestie van timing: neem je de tijd, of ga je een deadline stellen? Wordt het in de zomer, of ergens in oktober? Daar moet je allemaal naar kijken. Onze focus gaat uit naar het verdedigen van de zesde plaats en Haas F1 van ons afhouden."

Toekomst van Lawson

Als mogelijke vervanger van Pérez is de naam Liam Lawson al regelmatig genoemd. De Nieuw-Zeelander maakte vorig jaar indruk als invaller van de geblesseerde Daniel Ricciardo, maar kreeg nog geen F1-zitje. Lawson heeft bovendien onlangs in de Red Bull RB20 getest op Silverstone, wat deel uitmaakte van een filmdag van het team maar de timing ervan deed ook vermoeden dat er meer achter schuil ging. Yuki Tsunoda reageerde alvast op de geruchten door te stellen dat het vreemd zou zijn als Red Bull Lawson eerder zou promoveren. Bayer is intussen vooral blij dat hij niet over die keuze gaat.

"Het is godzijdank niet mijn beslissing, het is aan Helmut en Christian [Horner]", aldus de voormalig FIA-topman. "Het is zoals altijd in het leven: elke enorme uitdaging is ook weer een enorme kans. In deze sport is dat gewoon zo. Liam heeft vorig jaar bewezen dat hij met de druk om kan gaan, zelfs onder de ongunstigste omstandigheden. Ik sprak met hem toen hij in de Red Bull reed. Hij zei dat de auto supergaaf is om te besturen, want die auto is ongelofelijk vergevingsgezind ten opzicht van onze auto. Die is minder gevoelig voor fouten. Tegelijkertijd is hij enorm scherp als je op de limiet rijdt. Het is een auto die je onder de knie moet krijgen. Het is niet mijn beslissing, maar iedereen heeft het vertrouwen om in zo'n auto te rijden. Yuki zei het in de persconferentie al. Het hoort bij de training om in zo'n auto te stappen en dan alles te riskeren en ervoor te gaan."