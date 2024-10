RB F1-CEO geeft toe: Hadden afscheid Ricciardo anders kunnen aanpakken

"Vanuit mijn oogpunt wel, ja", antwoordt RB F1-CEO Peter Bayer op de vraag van de Duitse tak van Sky Sports F1 of zijn team het afscheid van Daniel Ricciardo anders had kunnen aanpakken. Ricciardo gaf in zijn interviews in Singapore de indruk dat hij niet wist wat Red Bull zou besluiten, al gaf zijn reactie na de Grand Prix wel al weg dat hij er sterk rekening mee hield dat dit voorlopig zijn laatste F1-race zou zijn. Door die onzekerheid kwam het niet helemaal van een gepast afscheid voor de geliefde Australiër. "Ik geloof ook dat het afscheid anders had uitgepakt als hij tot het einde van het seizoen had geracet", voegt Bayer toe. "Het is voor ons als team belangrijk dat we beseffen dat we heel transparant waren in onze communicatie en dat we heel open en eerlijk waren naar Daniel - en hij wilde dat ook niet", doelt hij op een groots afscheidsfeest.

Bayer geeft aan dat er op de woensdag voor de Grand Prix van Singapore nog met Ricciardo is gesproken over een plan van aanpak betreffende het aanstaande afscheid. "Hij zei: 'Nee, laten we ons gedeisd houden'", verklaart de RB F1-CEO. "We hebben toen weer op zaterdagavond, om 02.00 uur in Singapore, met hem gesproken en hij zei: 'Nee, ik wil gewoon de race rijden en diegenen die belangrijk voor mij zijn, zullen het weten. De rest...' Zoals gezegd hadden we er een hele vuurwerkshow van kunnen maken, maar dat is niet zoals hij het had gewild. Voor ons was het doorslaggevend wat de wens van de coureur was. Als team hadden we het anders kunnen doen, maar dit was volgens mij wel juist voor hem."

Ricciardo kan door zijn vroegtijdige afscheid van RB F1 nu meer tijd doorbrengen met familie en vrienden en vooralsnog lijkt dat hem prima te bevallen. "We hebben hem eergisteren gesproken. Hij is blij en heeft er vrede mee. Hij is blij met hoe het gegaan is", meent Bayer. Of er aan het einde van het seizoen alsnog een soort afscheidsfeest in zit? "We zullen het zien. Op dit moment is hij bezig met zichzelf, zijn vrienden en zijn familie. Hij is daar blij en gelukkig. Het is ook geweldig dat de coureurs zo reageren. Daniel heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de sport zoals die nu is. En dat hebben we gevierd. Maar zoals ik al zei, het verhaal in Singapore is wat het is."