“Ik denk dat het een jaar is om nooit te vergeten”, zegt Vermeulen in gesprek met Motorsport.com. “Max heeft uiteindelijk een heel sterk en dominant seizoen gehad met onder meer tien overwinningen achter elkaar. Het was gewoon next level. De titel is een mooie kroon op dat werk, al was het wel een beetje apart dat het in een sprintrace gebeurde. Maar of het nu daarin gebeurde of in de Grand Prix op zondag, het voornaamste is dat die derde titel binnen is. Ik denk dat we daar heel tevreden over mogen zijn.”

Verstappen haalde dit jaar flink de zweep over de concurrentie en gaf ook teamgenoot Sergio Perez het nakijken. “Hij heeft gewoon weer een stap gemaakt”, aldus de zaakwaarnemer en familievriend van de Verstappens. “En op alle vlakken eigenlijk. Hij is nog volwassener geworden en een nog completere coureur. Ieder jaar vragen we ons weer af wat er nog meer in zit. We zullen zien wat er volgend jaar gebeurt. Morgen beginnen we gewoon weer opnieuw.”

“We zullen moeten proberen om het momentum vast te houden”, vervolgt Vermeulen. “Je ziet aan Mercedes hoe moeilijk het is om het momentum terug te krijgen als je het eenmaal kwijt bent. Ze hebben jaren aan de top gestaan, maar hebben het nu lastig.” Met de RB19 ligt er in elk geval een zeer solide basis voor 2024, wanneer de technische regels gelijk blijven. “We hebben een fantastisch pakket. De auto is goed en Honda levert geweldig werk. Ik denk dat we op alle punten heel tevreden mogen zijn.”

Verstappen staat met drie gewonnen kampioenschappen op gelijke hoogte met Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet en Ayrton Senna. Velen gaan ervan uit dat het niet bij drie titels zal blijven. Sommigen zien Verstappen zelfs nog wel de zeven van Michael Schumacher en Lewis Hamilton passeren. Wat is er volgens Vermeulen mogelijk? “We hebben er nu drie, laten we daar eerst nu even van genieten! Wat betreft de toekomst: ik heb geen idee, maar hij is nog steeds supergedreven.” Met een glimlach: “The sky is the limit!”

Video: Max Verstappen na het behalen van de derde Formule 1-titel