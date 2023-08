Lewis Hamilton begon de Grand Prix van België van de derde plaats, maar wist Max Verstappen die vanwege een tijdstraf van de zesde plaats moest komen niet achter zich te houden. De Mercedes-coureur kwam als vierde over de finish en dat leek voor Mercedes wel een prima resultaat op het circuit van Spa-Francorchamps, al was Hamilton zeker niet helemaal tevreden. Hij liet na afloop namelijk optekenen dat de Mercedes W14 de hele race stuiterde.

Mercedes kampte vorig jaar met grote problemen met porpoising, een fenomeen dat een hoofdrol speelde met de introductie van de nieuwe technische regels in 2022. "In het begin had ik het lastig", zei de zevenvoudig wereldkampioen na de Grand Prix van België. "De achterkant is echt ons grootste probleem. Daarnaast hadden we dit weekend weer last van stuiteren, dus we zijn wat dat betreft weer terug bij hoe het vorig jaar was", schetste de Brit een somber beeld voor de rest van het seizoen.

Toch moeten die uitspraken volgens engineer Ramon Drost met een korrel zout genomen worden. "Dat porpoising is niet helemaal terug", stelt Drost, engineer van onder andere Alpine, in gesprek met Motorsport.com. "Dat was een hot topic, maar als we naar de andere jaren kijken... Het zijn natuurlijk geen straatauto's, dus die auto's stuiteren altijd wel wat. Het is geen fijne, comfortabele auto om in te rijden en ik denk dat we het een beetje met een korreltje zout moeten nemen. Het is niet comfortabel om in zo'n auto te rijden.'

"Natuurlijk, misschien voelt hij wel iets anders, dat er iets meer bottoming was door Eau Rouge of wat dan ook, dat hij denkt van: 'Wow, dat is een iets ander effect dat ik niet [van] de afgelopen races gewend ben'", voegt Drost toe. "Dat hij daar zijn opmerking aan hangt. Maar ik denk dat het porpoising bij de meeste teams wel onder controle is. Dat wordt ook gemeten door extra sensoren die ze hebben toegevoegd en toegepast op de auto", doelt hij op de ingreep van de FIA voor dit seizoen. Vanwege de klachten over porpoising werden de technische voorschriften aangepast en zijn er sensoren geplaatst die moeten meten in hoeverre een auto stuitert. Boven een bepaalde limiet moet een team ingrijpen door de afstelling aan te passen, al zijn er dit seizoen vooralsnog alleen in Spanje meerdere meldingen geweest van porpoising.

Benieuwd naar het hele interview met Ramon Drost? Bekijk dan de video bovenaan deze pagina. Daarin gaat de Nederlandse engineer onder meer in op de race van Charles Leclerc en gaat hij dieper in op de dominante zege van Max Verstappen.