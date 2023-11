Drost begrijpt terneergeslagen reactie Hamilton: "Alleen eerste plaats telt"

Na de Grand Prix van Abu Dhabi liet Lewis Hamilton er geen misverstand over bestaan dat hij teleurgesteld was. De Brit zag Red Bull Racing opnieuw domineren op het Yas Marina Circuit, en dat terwijl de formatie volgens Hamilton "sinds juli of augustus" niet meer aan de RB19 had gewerkt. Daarmee leek hij ook weinig hoop te koesteren met het oog op 2024. Die terneergeslagen reactie kan Ramon Drost wel begrijpen, zo laat hij in gesprek met Motorsport.com weten. "Natuurlijk. Je bent als coureur teleurgesteld over jouw seizoen. Je wil eigenlijk maar één ding: winnen. En je weet dat je team daartoe in staat is. Dit is eigenlijk het tweede seizoen waarbij je niet de performance hebt die je graag wil, dus dan kan ik me wel voorstellen dat je teleurgesteld bent."

Zelf zou Drost ook teleurgesteld zijn als de resultaten niet zo zijn als gehoopt. "Ik heb nooit om de eerste plek bij de constructeurs kunnen vechten, maar wel om een vierde of vijfde positie te behouden. En als je de vierde plek dan moet opgeven voor de vijfde plek, dan voelt dat heel erg zwaar. Dat klinkt misschien gek, maar het is wel zo, want je werkt knetterhard voor het eindresultaat van het seizoen. En hoe meer punten je binnenharkt en hoe hoger je eindigt op de ranglijst, hoe beter het natuurlijk voelt", legt de data-analist van onder meer Alpine uit. "Voor hem is de eerste plaats natuurlijk de enige die telt. Als je daar dan niet eindigt of een heel slecht seizoen hebt waarbij je niet de prestaties uit de auto kan krijgen waar je op had gehoopt, dan ben je erg teleurgesteld. Ik denk dus wel dat hij terecht teleurgesteld is."

Hamilton lijkt zich dus ook zorgen te maken met het oog op 2024, zorgen die volgens Drost niet helemaal ongegrond zijn. "Ik denk dat er maar een klein stukje beter ontwikkeld moet worden [bij Mercedes], maar dat kleine beetje kost heel veel tijd en engineering. En je ziet ook dat het hele veld in kwalificaties soms binnen een seconde zit. En wat is nu een seconde?", vraagt hij zich af. "Dan moet je nagaan dat de grote teams misschien drie tienden per ronde moeten vinden. En drie tienden per ronde vinden, dat is heel moeilijk bij een auto die al heel snel is. Het wordt heel erg veel zoeken voor de engineers op de fabriek en hopelijk vinden ze het voor volgend jaar."

Benieuwd hoe Ramon Drost terugkijkt op de races van Max Verstappen en Charles Leclerc? En wat hij van het incident tussen Sergio Perez en Lando Norris vond? Dat en meer hoor je in de F1-terugblik op de GP van Abu Dhabi, die bovenaan deze pagina te bekijken is.