Drost zag ijzersterke Max Verstappen in Abu Dhabi: "Waarom pushen als het onder controle is?"

Tijdens de seizoensafsluiting in Abu Dhabi zette Max Verstappen de kroon op zijn Formule 1-seizoen 2023 door zijn negentiende Grand Prix-zege van het jaar te behalen. De Nederlander van Red Bull Racing reed in de tweede helft van de race ver weg bij naaste achtervolger Charles Leclerc, nadat het verschil tussen het duo in de eerste stint beperkt bleef tot zo'n twee seconden. Dat is volgens Ramon Drost wel te verklaren. De Nederlandse engineer vermoedde dat Verstappen in de eerste fase van de race niet voluit ging om zo zijn banden te sparen en de race te managen.

"In het begin denk ik dat hij heel erg zijn banden aan het managen was, of eigenlijk de race zelfs", vertelt Drost aan Motorsport.com in een terugblik op de GP van Abu Dhabi. "Want waarom zou je pushen als je het onder controle hebt? Als je het gat op twee seconden of een ander willekeurig getal kunt houden, waarbij je eigenlijk je hele race controleert en je banden managet, dan heb je nog zoveel over om iets extra te geven als het wél nodig is. Ik denk dus dat hij niet het maximale heeft gegeven in het begin van de race." Op de harde band zette Verstappen vervolgens wel iets meer aan, denkt Drost, "zodat hij gewoon eerste zou blijven als er een cruciale pitstop gemaakt moest worden."

De leidende positie van Verstappen kwam eigenlijk alleen in de eerste ronde in gevaar. Leclerc had vanaf P2 een iets betere start, maar in zowel de eerste als de zesde bocht wist de regerend wereldkampioen stand te houden. "Ik vind eigenlijk dat Leclerc te vroeg op zijn rem trapte, vooral in bocht 1. En eigenlijk maakte hij daarna later op de baan dezelfde soort fout. Het is meer van 'laat maar even zien dat je er staat', want als jij het niet doet, dan gaat Max er wel voor langs. Die staat zijn mannetje wel", oordeelde Drost over de eerste ronde. "Dat is natuurlijk wat je moet laten zien om daar de eerste positie te bemachtigen. Ik had het idee dat Leclerc daar iets te soft reageerde, waardoor hij de leiding miste."

F1-seizoen Max Verstappen: sterk, dominant en controlerend

Iets later in de race liet Verstappen ook zien dat hij toch iets meer om statistieken geeft dan vooraf werd gedacht. Via de boordradio gaf hij Red Bull Racing de instructie om Sergio Perez als eerste naar binnen te halen voor zijn tweede pitstop, zodat hij zelf aan de leiding zou blijven na zijn eigen bandenwissel. Op die manier hoopte Verstappen de eerste rijder ooit te worden met meer dan 1000 ronden aan de leiding in één seizoen. Daar slaagde hij uiteindelijk ook in. "Het zegt denk ik wel genoeg over hoe relaxed hij in die auto zit, dat hij daar nog aan denkt", zei Drost over dat moment op de boordradio. "En dat is wel echt knap."

Die woorden zijn ook van toepassing op de prestaties van Verstappen gedurende 2023. "Het is echt bijzonder wat hij heeft gepresteerd dit seizoen. Dat is fenomenaal en ik denk dat iedereen het daarover eens is. Ik heb er geen andere woorden voor", aldus Drost, die concludeerde dat de GP van Abu Dhabi een samenvatting was van hoe Verstappens seizoen was. "Gewoon sterk, dominant en controlerend de race uitrijden. En nog met een beetje marge, zeg maar, met het denken van 'zijn er nog statistieken te behalen?'. Dat hij daar nog tijd voor heeft, zegt meer dan genoeg over het hele seizoen dat hij heeft gereden. Gewoon dominantie en een sterke performance neerzetten. Met dank aan het team, maar natuurlijk ook aan hemzelf."

Benieuwd hoe Ramon Drost terugkijkt op de races van Charles Leclerc en George Russell? En wat hij van het incident tussen Sergio Perez en Lando Norris vond? Dat en meer hoor je in de F1-terugblik op de GP van Abu Dhabi, die bovenaan deze pagina te bekijken is.