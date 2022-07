Ralf Schumacher: In Williams uit 2003 sneller dan hedendaagse F1

Ralf Schumacher in een smetteloos witte race-overall, in een wit-blauwe Williams-BMW FW25 Formule 1-bolide met een V10-motor en een indrukwekkende snelheid. Het leek zondag tijdens de Legends Parade op de Red Bull Ring even of de tijd had stilgestaan. “Alsof ik eergisteren nog met deze auto racete”, zei de Duitser na zijn demo.

In werkelijkheid is het bijna twintig jaar geleden dat deze wagen over de circuits scheurde. Toch voelde het voor Schumacher nog precies zoals toen, zegt hij in gesprek met Motorsport.com: “Dit was de auto waarmee ik in 2003 twee races won. Het stoeltje, de gordels, alles paste nog. De pedalen stonden nog op mijn lengte ingesteld en ook alle instellingen waren onveranderd. Ik stapte gewoon in en kon meteen rijden. Grappig genoeg had ik ook nog het racepak van destijds.” En dat pak zat hem, net als de FW25, nog altijd als gegoten: “Het was destijds niet zo gecompliceerd om met een F1-auto te rijden als vandaag de dag het geval is. Ik wist nog alles wat je moet doen, ik kende de knopjes en dergelijke. Het was een ongelofelijk en zeer mooi gevoel om dit alles weer te ervaren.”

Sneller dan 2022-auto’s

Hoewel het om een demo ging en hij met slicks in plaats van de originele gegroefde banden reed, ging Schumacher er even goed voor zitten. “De auto had ontzettend veel grip. Ongelofelijk, onvoorstelbaar.” De stopwatch liep uiteraard mee met zijn runs, al werden de tijden niet officieel naar buiten gebracht. De Duitser verraadt: “Ik was sneller dan de huidige F1. Ik zeg niet hoeveel sneller.” Echt de limiet opzoeken kon hij natuurlijk niet met de oude Williams-BMW: “Mijn motor leverde destijds meer dan 950 pk, hier was hij begrenst op 850 pk. Ook schakelden we wat eerder. De motor moet het nog wat langer volhouden. Dat is een groot verschil.”

Waarom de vergelijking met de hedendaagse F1-auto’s mank gaat

Toch is het niet alleen door de nieuwe motorformule niet fair om de FW25 te vergelijken met de huidige bolides. “De auto’s zijn nu bijna 200 kilogram zwaarder”, legt Schumacher uit. Zijn auto woog in 2003 zo’n 600 kilogram, vandaag de dag ligt de limiet op 798 kilogram. Daarnaast speelt de huidige hybridetechnologie een rol: “Mijn 850 pk heb ik continu ter beschikking. Dat mag je niet onderschatten.” De snelheid van de 2003-bolide was simpelweg indrukwekkend. Niet alleen voor de fans en voor Ralf Schumacher, maar ook voor F1-personeel. “Er kwamen enkele teambazen op de grid naar me toe en zeiden: ‘Dat was pijnlijk voor ons’.”

