Ralf Schumacher weet zeker: "Perez' dagen bij Red Bull zijn geteld"

In Hongarije maakte Sergio Perez een einde aan een lange reeks van tegenvallende kwalificaties. In Miami stond hij nog op pole-position, maar in Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk en Groot-Brittannië wist hij om verschillende redenen niet door te dringen tot Q3. Op de Hungaroring slaagde hij daar wel weer in, al was het met de negende tijd nog altijd geen reden tot enthousiasme. Wel was de Mexicaanse Red Bull-coureur optimistisch over zijn kansen in de race. Hij geloofde heilig in een podium en zou daar ook uiteindelijk op eindigen dankzij de derde plaats.

Het was een broodnodig goed resultaat voor Perez, die dit seizoen wel twee races heeft gewonnen maar het vaker wel dan niet moet afleggen tegen Max Verstappen. De zomerstop moet nog komen en toch heeft de tweevoudig wereldkampioen al een voorsprong van maar liefst 110 punten ten opzichte van Perez. Vanwege zijn resultaten gingen er geruchten dat Red Bull de F1-terugkeer van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri zag als een test tussen de twee coureurs. Vooralsnog voldoet Perez met zijn tweede plaats bij de coureurs aan de eisen van Red Bull, al denkt voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher niet dat dat voldoende zal zijn om langer bij de Oostenrijkse renstal te blijven.

"De stemming bij Perez was de laatste tijd somber", schrijft Schumacher in zijn column voor Sky Sports. "Na talloze blunders in de afgelopen weken is er opnieuw veel kritiek gekomen na zijn crash in de eerste vrije training in Hongarije. Het probleem met Perez is consistentie. Hij heeft te veel schommelingen en is misschien mentaal niet stabiel genoeg. Hij staat gewoon te ver af van Max en voor mij zijn zijn dagen bij Red Bull geteld."

Perez heeft bij Red Bull nog een contract tot en met 2024, waardoor hij op papier ook zeker is van zijn zitje naast Verstappen. Toch zou er volgens de broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher verandering in kunnen komen. "Het is niet eerlijk om hem onder druk te zetten, maar zeker in de toekomst, wanneer andere teams dichterbij komen, kun je het je als Red Bull niet veroorloven om één coureur te hebben die zo duidelijk langzamer is dan de ander", beargumenteert de Duitser. "Het team probeert Perez logischerwijs te laten geloven dat zijn baan niet in gevaar is, maar ik denk niet dat Perez volgend jaar nog voor Red Bull zal rijden."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Hongarije