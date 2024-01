Ralf Schumacher wijst voornaamste uitdager Max Verstappen in F1 2024 aan

Na het ongekend dominante seizoen van Max Verstappen en Red Bull Racing in 2023 is het de vraag of die combinatie in het Formule 1-seizoen 2024 wel uitgedaagd kan worden door de concurrentie. Daar waar de Oostenrijkse renstal op alle circuits goed uit de voeten en vrijwel overal het veld aanvoerde, wisselden Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin elkaar af als de naaste achtervolger. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat het een van deze teams is die Red Bull het vuur aan de schenen kan leggen, maar wie wordt dat dan? Ralf Schumacher ziet twee potentiële kandidaten bij de teams en één kandidaat die Verstappen aan zou kunnen.

"We weten allemaal dat het afhangt van de auto", antwoordt de voormalig F1-coureur in de podcast Formula For Success op de vraag of iemand Verstappen kan bedreigen in 2024. "Ik denk Mercedes, als ze eindelijk terugslaan. Ze moeten het nog wel bewijzen, want je weet hoe moeilijk het is en hoe erg het op en neer ging qua prestaties in 2023. Laten we hopen dat ze erin slagen. McLaren is ook een mogelijkheid. Ik moet zeggen dat ik een grote fan van Oscar ben. Hij lijkt alleen nog wat zwakjes in race-omstandigheden. Zijn kwalificaties zijn wel geweldig, hij maakt nooit fouten en is er altijd. Dat is geweldig. En Lando is een geweldige racer, maar in de kwalificaties wil hij soms iets te veel. Ik denk wel dat hij degene is die Max kan uitdagen als de auto goed genoeg is."

Behoort Ferrari dan niet tot de teams die Red Bull en Verstappen kunnen uitdagen in 2024? Schumacher denkt dat de potentie er is, maar wijst coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz aan als factoren die dat streven mogelijk in de weg zitten. "Ik denk dat het mogelijk is, maar met beide coureurs weet je niet wat ze gaan doen. Ze kunnen aan de leiding gaan en vervolgens spinnen of crashen - niet per se met elkaar, maar ze maken stomme fouten en dat verbaast me", aldus Schumacher. "Ik denk dat Fred [Vasseur] het tot dusver goed doet. Je kunt zien dat de groep dichter bij elkaar komt en minder fouten maakt. De pitstops zijn ook heel goed. Op dit moment zie ik ze echter niet als de belangrijkste uitdager, maar ik kan het fout hebben. We zullen zien tijdens de test en de eerste twee races, daarna is het makkelijker in te schatten."