Schumacher: Red Bull gevlogen tegen de tijd dat concurrentie gat gedicht heeft

Afgelopen weekend trapte de Formule 1 het nieuwe seizoen af op het Bahrain International Circuit. Het werd een weekend waarin Aston Martin imponeerde, maar Red Bull Racing uiteindelijk domineerde. De uitslag van de kwalificatie leek nog enigszins de indruk te wekken dat het in de race dicht bij elkaar zou zitten, maar op zondag waren Sergio Perez en met name Max Verstappen toch echt een maatje te groot. Checo lag door een mindere start lange tijd derde, maar verdween aan de horizon toen hij voor de tweede plek had afgerekend met Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Teamgenoot Verstappen kwam amper in beeld. Hij zag de concurrentie alleen bij de start in zijn spiegels. De regerend wereldkampioen kwam twaalf seconden eerder dan Perez over de finish, terwijl Fernando Alonso volgde op bijna 40 tellen. Daarachter waren het Carlos Sainz en Lewis Hamilton die allebei 50 seconden te traag waren. Door technisch malheur bij Leclerc haalde slechts één SF-23 de finish. Ralf Schumacher trekt na een Grand Prix al een aantal conclusies tegenover onze Duitse zusterpublicatie Formel1.

"Ik denk het niet", antwoordt de voormalig F1-coureur op de vraag of Ferrari een kans heeft om het wereldkampioenschap te winnen in 2023. "Ik denk dat het te lang duurt [om het gat te dichten] en dat Red Bull tegen die tijd al uit beeld is. Tenzij er natuurlijk technisch pech komt. Ik wil het graag, maar ik vrees dat dit een relatief saai seizoen wordt. Het gaat draaien om twee vechtende teamgenoten."

Op basis van de resultaten afgelopen zondag lijkt Aston Martin momenteel de grootste uitdager te worden van de Oostenrijkse formatie. Alonso knokte zich naar P3, al profiteerde hij van de uitvalbeurt van Leclerc, terwijl zijn geblesseerde teamgenoot Lance Stroll als zesde de finish bereikte. Het gaat volgens Schumacher niet gebeuren dat de Britse formatie het Red Bull lastig kan maken.

"Ik weet wel zeker dat er races komen waarin ze niet al het potentieel uit de banden kunnen halen", gaat hij verder. "We moeten niet vergeten dat het nog een relatief jong team is en dan doel ik op snel reageren met strategieën. Daarnaast kan zelfs Alonso niet alles doen met die wagen. Zij moeten het opnemen tegen een ervaren Red Bull. Dat team is gegroeid door de strijd met Mercedes. Dat proces ligt in het verschiet voor Aston Martin. Wat mij wel opviel was dat Alonso aan het einde van de race met minder brandstof bijzonder sterk was. Het potentieel is er wel."

