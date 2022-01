Schumacher ziet bij vertrek Hamilton in Vettel de ideale opvolger

Ralf Schumacher, het broertje van Michael Schumacher, denkt dat Aston Martin-coureur Sebastian Vettel de ideale vervanger kan zijn van de Engelsman. Vettel reed zijn eerste volledige Formule 1-seizoen in 2007 bij Toro Rosso en verkaste na twee seizoenen naar Red Bull Racing. In 2010, 2011, 2012 en 2013 wist de man uit Heppenheim de titel bij de rijders te winnen. Na een tegenvallend 2014 maakte Vettel de overstap naar Ferrari, maar ook daar bleef een vijfde kampioenschap uit. Aston Martin trok de Duitse coureur uiteindelijk aan voor het seizoen van 2021.

Vettel heeft dus een schat aan ervaring, weet ook de oom van Haas-coureur Mick Schumacher. "Hij heeft ook nog eens de snelheid. Bovendien werkt hij nu al met Mercedes, althans met de motor. Verder verschilt het concept van Aston Martin niet veel [met dat van Mercedes]", aldus Schumacher tegen het Duitse Sky Sports. "Het is zeker een mogelijkheid. De personeelswijziging die onlangs heeft plaatsgevonden bij Aston Martin, is geen optimale voor Sebastian. Hij en Otmar Szafnauer waren een goed team."

"Vettel grijpt die kans, honderd procent."

Mocht Hamilton daadwerkelijk besluiten niet verder te racen in de koningsklasse en Vettel een kans krijgen van Mercedes, dan verwacht Schumacher dat zijn landgenoot er niet lang over hoeft na te denken. "Dan pakt hij deze mogelijkheid. Honderd procent. Hij heeft daar een grotere kans om wereldkampioen te worden. En dat is wat Sebastian wil. Hij wil wedstrijden winnen. Dat heeft hij eerder laten zien." De voormalig coureur van Jordan, Williams en Toyota realiseert zich echter dat er heel wat moet gebeuren voordat deze overstap plaatsvindt. "Ten eerste is Lewis Hamilton nog niet vertrokken en ten tweede heeft Toto Wolff nog andere talenten achter de hand."

Na de controversiële slotfase in Abu Dhabi, waar Hamilton in de laatste ronde de zege én de titel verloor aan Max Verstappen, is er weinig meer van de Brit vernomen. Toto Wolff heeft aangegeven dat Hamilton bijzonder aangedaan is door de gebeurtenissen. Momenteel doet de FIA onderzoek naar de neutralisatie in de slotronden op het Yas Marina Circuit. Volgens geruchten laat de Mercedes-coureur zijn toekomst afhangen van de uitkomst van dit onderzoek.