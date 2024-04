Ralf Schumacher waarschuwt voor neergang Red Bull: "Geef het nog twee jaar"

Onlangs bevestigden bronnen dat Adrian Newey aan enkele teamleden van Red Bull Racing zijn vertrekwens had bekendgemaakt, al is daar officieel niks over naar buiten gekomen. Het F1-team reageerde op de geruchten en benadrukte dat de topontwerper tot en met 2025 vastligt, maar mede door de onrust binnen het team van de afgelopen tijd zou de Brit zijn heil ergens anders willen zoeken. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher stelt dat het vertrek van Newey 'absoluut' een domino-effect zal veroorzaken binnen de Oostenrijkse renstal.

"Met [Pierre] Waché hebben ze iemand aan het technische roer staan die, samen met Adrian Newey, verantwoordelijk is voor de technische zaken", doelt hij in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports op de technisch directeur van Red Bull. "Hij kan dat, maar ik denk dat [teambaas] Christian Horner deze individuen onderschat. Hij denkt dat hij alles zelf kan doen en ik denk dat hij een fout zal begaan. Het is jammer om te zien wat er bij Red Bull gebeurt."

Over de rol van Horner in die onrust is Schumacher zeer kritisch. Hij liet eerder al optekenen dat Horner in zijn optiek moest opstappen om weer voor stabiliteit binnen het team te zorgen. "Newey heeft harmonie en een goede sfeer en werkplaats nodig. Je moet nu gewoon eerlijk zijn: Red Bull valt uit elkaar. Horner is daar als enige verantwoordelijk voor door uit alle macht aan de macht te blijven. Ik denk niet dat dit zijn laatste probleem zal zijn als Newey vertrekt. Max Verstappen denkt er ook over na, net als Helmut Marko. Ik geef Red Bull nog twee jaar en als ze vasthouden aan Horner, ben ik er vrij zeker van dat het team tot middelmatigheid zal afglijden."

Bij de verhalen over een overstap van Newey werd ook meteen gespeculeerd over zijn nieuwe bestemming. De voornaamste naam die klonk was Ferrari, wat mede aangewakkerd werd doordat hij onlangs in Bologna gespot was. "Dus dat is mogelijk", meent Schumacher. "Fred Vasseur probeert er alles aan om het team rondom Lewis Hamilton en Charles Leclerc te reorganiseren. Hij is op dat gebied echt zeer bekwaam. Als hij erin slaagt, dan zou dat fantastisch zijn. En ik kan het me ook voorstellen, Newey die Ferrari weer terug naar de top van het kampioenschap leidt. Dat is ook wat hem uitdaagt. Het enige wat hij wil doen, is een snelle auto bouwen. Hij geniet gewoon van de autosport en de uitdaging om de beste te zijn", besluit de zesvoudig Grand Prix-winnaar.