Hoewel alle twintig F1-zitjes voor 2022 al verdeeld waren, heeft er deze week een heuse stoelendans plaatsgevonden in de koningsklasse. Ditmaal speelden diverse teambazen de hoofdrol. Na het vertrek van Mattia Binotto heeft Ferrari Frederic Vasseur weggelokt bij Alfa Romeo. Zijn rol als CEO van Sauber wordt overgenomen door McLaren-teambaas Andreas Seidl, die daar opgevolgd wordt door Andrea Stella. Tot slot nam ook Williams afscheid van Jost Capito en technisch directeur FX Demaison.

Een van de minst verrassende verhuizingen is die van Seidl naar Sauber. De renstal die moment nog als Alfa Romeo actief is, wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi. Dat merk is onderdeel van de Volkswagen Group en daar werkte Seidl eerder al met succes voor, waardoor Ralf Schumacher de overstap wel aan zag komen. "Andreas had een zeer succesvolle tijd bij de VW Group en Porsche. Het leek bijna een zekerheidje dat hij op een gegeven moment terug zou gaan", analyseert de voormalig F1-coureur bij Sky Sports Duitsland. "Het is een geweldige kans. Audi is niet zodanig opgezet dat je wil dat alles Duits is, maar de ervaring die Andreas meebrengt van zijn periodes bij Porsche en als teambaas van McLaren zijn heel waardevol. Dat gaat een hele goede combinatie worden."

Hoewel Audi pas in 2026 echt toetreedt tot F1, denkt Schumacher dat er met inmenging van Seidl eerder al gesleuteld gaat worden aan het rijdersduo. Vooral de in 2022 van Mercedes overgekomen Valtteri Bottas moet zich zorgen gaan maken. "Bij Sauber heeft men nu alle tijd om alles op te bouwen richting de entree van Audi. Ik ben benieuwd welke ideeën Andreas heeft over de coureurs", zegt Schumacher. "Zhou Guanyu zit redelijk stevig in het zadel, want hij neemt ook een flinke smak geld met zich mee. Dat is tot 2026 niet onbelangrijk voor Sauber. Daarentegen wordt Valtteri Bottas betaald en zal daardoor niet lang kunnen blijven."

Vasseur juiste man voor zware klus bij Ferrari

Ook de overstap van Vasseur van Sauber naar Ferrari was geen daverende verrassing, want de Fransman werd al regelmatig aan de job gelinkt sinds Binotto zijn vertrek wereldkundig maakte. Schumacher denkt dat Vasseur het niet makkelijk gaat krijgen, maar hij denkt dat de voormalig Alfa-teambaas de klus wel aan kan. "Fred heeft voorlopig krediet en de vraag is nu wie hij met hem mee kan nemen. Hij gaat absoluut wat vertrouwelingen meenemen van Sauber naar Ferrari. Het gaat echter lastig worden voor hem om te wennen aan de nieuwe cultuur en om stand te houden onder de druk die werken bij Ferrari met zich meebrengt. Dat vertrouw ik Fred echter wel toe. Hij heeft een brede rug, is financieel compleet onafhankelijk en koppig in zijn beslissingen."