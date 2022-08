Ralf Schumacher: Twee posities in gevaar tijdens F1-zomerstop

De spanning is halverwege het Formule 1-seizoen 2022 al helemaal uit de strijd om beide wereldtitels. Na zijn ijzersterke overwinning in Hongarije heeft Max Verstappen met nog negen races te gaan maar liefst 80 punten voorsprong op naaste achtervolger Charles Leclerc, terwijl Red Bull Racing een marge van 97 punten heeft op Ferrari bij de constructeurs. De Scuderia begon als overduidelijke favoriet aan het laatste raceweekend voor de zomerstop, maar in de lagere temperaturen op zaterdag en zondag kwam het team niet zo goed uit de verf als verwacht. Bovendien deed opnieuw een strategische misser Leclerc de das om, waardoor hij niet verder kwam dan de zesde plek.

De hoge foutenlast van de afgelopen tijd lijkt Ferrari parten te spelen in de titelstrijd, maar kan in de ogen van Ralf Schumacher deze zomer nog grote gevolgen hebben voor teambaas Mattia Binotto. "Ik zie twee mensen die in de zomerstop al gevaar lopen. Voor Mattia Binotto wordt het niet gemakkelijk en van Ricciardo weet ik niet of we hem op Spa echt zullen zien", zegt de voormalig F1-coureur van onder meer Williams en Toyota bij de Duitse tak van Sky Sports, om vervolgens uit te wijden over waarom Binotto's positie gevaar loopt. "Er zijn te veel kleine dingen verkeerd gegaan en er zijn te veel technische problemen. Als je zo'n cadeau krijgt om weer voor het kampioenschap te kunnen racen en het dan zo op het spel zet en weggooit, dan is dat heel zuur."

Schumacher zag dat Ferrari op vrijdag al de basis legde voor de fouten op zondag. "Het was duidelijk een zwaar weekend. Ze maakten op vrijdag de verkeerde beslissing door de banden te gebruiken die je in de race nodig hebt. Dat was zuur voor Ferrari", vertelt hij. De strategische keuze van Ferrari door Leclerc op de harde band te zetten, wordt niet door iedereen begrepen, maar Schumacher snapt ook niet waarom het team hem daarna nogmaals naar de pits haalde. "Daarmee hebben ze nog twee plaatsen weggegeven. Je kunt aan Leclercs reactie zien dat hij een beetje van slag is. Daar kom je niet zo gemakkelijk overheen. Het probleem is dat hij nu vier weken heeft waarin hij niets kan doen. Nu is er al die mediaterreur die hem gaat treffen, vooral in Italië. Het is voor de arme man veel om te verwerken, maar hij moet het doorstaan. Het is gewoon vervelend voor hem. Als hij volgende week kon racen en zou winnen, dan had het er weer anders uitgezien."

