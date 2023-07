Het is geen geheim dat het debuutseizoen van Nyck de Vries nog niet verloopt zoals hij en AlphaTauri gehoopt hadden. De 28-jarige Nederlander, die in 2019 Formule 2-kampioen werd en in seizoen 2020-2021 zich tot Formule E-kampioen kroonde, wordt daarbij niet geholpen door de tegenvallende prestaties van de AT04. Het zusterteam van Red Bull Racing worstelt om tempo te vinden en mag al tevreden zijn als er een punt gescoord wordt. Dat is dit seizoen nog maar twee keer gebeurd: in Australië en Azerbeidzjan, waar Yuki Tsunoda tiende werd. In het onderlinge duel heeft de meer ervaren Tsunoda wel nog het voordeel, al lijkt De Vries wel stappen te zetten nu hij de auto beter onder de knie krijgt. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië, waarin hij zeventiende werd door een probleem in de slotfase, sprak hij van 'een van de beste races tot op heden', gezien zijn sterke eerste stint.

Desondanks is het ook geen geheim dat de positie van De Vries bij AlphaTauri onder druk staat. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet onlangs weten dat hij bij de aanstelling van de coureur uit Uitwellingerga onenigheid had met Red Bull-teambaas Christian Horner. Daarnaast gaf hij toe dat Horner voor nu gelijk heeft in zijn twijfels over de Nederlander. Om de druk nog verder op te voeren zorgde Marko onlangs voor twijfels over deelname van De Vries aan zijn thuisrace op Zandvoort. Toen hem door Viaplay gevraagd werd of hij daar te bewonderen zal zijn, antwoordde de Oostenrijker: "Wanneer is Zandvoort? Ik kan het je vertellen zodra we in Zandvoort zijn. We overwegen de boel. Het is geen geheim dat hij niet levert wat we van hem verwachten. Het is een harde sport."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft op zijn beurt vaker aangegeven dat rookies minstens drie seizoenen nodig hebben om echt op volle kracht te kunnen presteren in de Formule 1, al is het maar de vraag of De Vries die seizoenen gegund krijgt. Volgens oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher is de knoop al doorgehakt en haalt De Vries het einde van het seizoen niet. "De beslissing is genomen, daar ben ik vrij zeker van", zegt het broertje van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. "Hij heeft het goed gedaan en het is jammer voor hem dat hij waarschijnlijk niet op Zandvoort kan rijden, maar het is ook goed voor Daniel Ricciardo en voor het team", loopt Ralf op de zaken vooruit, aangezien er geruchten gaan dat de Australiër een van de mogelijke vervangers is van De Vries. "AlphaTauri kan wel wat ervaring gebruiken. Niets staat vast, maar alles is mogelijk."

Geen eenvoudige auto voor rookies

Onlangs erkende Jonathan Eddolls, head of trackside engineering van AlphaTauri, dat de AT04 geen gemakkelijke bolide is voor een rookie. "Dit is voor een debutant geen eenvoudige auto om aan te wennen. Sommige coureurs vinden het lastiger dan anderen om zich aan te passen aan een ietwat instabiele auto. Ik zeg niet dat Nyck iemand is die daar specifiek mee worstelt, maar het maakt het hem nu niet makkelijker om een afstelling te vinden die bij hem past."

Eddolls prees bovendien de input van De Vries in een poging om de bolide te verbeteren. "Nyck is vooral goed in het geven van feedback. Bij zijn komst begreep hij meteen de beperkingen en zwakke punten. Hij is zekere zin een rookie, maar heeft al best veel ervaring. Zijn technische kennis is ook goed. Hij begrijpt hoe de auto in elkaar steekt en mechanisch werkt. Zijn gerichte benadering is ook een goed punt. Hij helpt daarmee niet alleen zichzelf, maar ook het team. Dat is een groot pluspunt."

