Schumacher: "Verstappen en Perez kunnen niet goed met elkaar overweg, dat zie je"

Sergio Perez won in Baku de sprintrace en de Grand Prix. Met deze overwinningen is de Mexicaan Max Verstappen tot zes punten genaderd in de strijd om het wereldkampioenschap. De internationale media schrijven al over een titelstrijd tussen beide teamgenoten en zelf heeft de 33-jarige coureur al meermaals aangegeven hongerig te zijn. Ralf Schumacher complimenteert de Red Bull-coureur met zijn puike optredens in Baku, maar denkt wel dat Perez echt tekort komt over een heel F1-seizoen.

"Perez reed sterk in Azerbeidzjan", trapt de voormalig Formule 1-coureur af bij de Duitse tak van Sky Sports. "Hij heeft het potentieel om zo nu en dan sneller te zijn dan Max Verstappen, maar met het oog op het wereldkampioenschap heeft hij denk ik niet de consistentie van Verstappen. Sergio maakt onder druk soms een fout als hij niet blij is met de auto. Verstappen doet dat niet, daarom denk ik dat Max over het jaar heen de betere zal zijn."

Perez en Verstappen rijden alweer drie seizoenen als teamgenoten over het asfalt. De tweevoudig F1-kampioen zit tot en met in ieder geval 2028 bij Red Bull Racing. Het contract van zijn ploegmaat loopt na 2024 af. Het is de vraag of de man uit Guadalajara aanblijft. Hij liet eerder al weten op een cruciaal punt te staan in zijn carrière. Er is een kans dat Perez misschien na dit seizoen al afhaakt. Los van dat kloppen er momenteel meerdere coureurs aan in Milton Keynes. Daniel Ricciardo is teruggehaald en Yuki Tsunoda, die momenteel bij AlphaTauri rijdt, heeft tot dusver een goede stap gezet.

Schumacher denkt dat vooral de relatie tussen de huidige Red Bull-coureurs belangrijk gaat zijn in de toekomst van de zesvoudig Grand Prix-winnaar. "Er doen veel geruchten de ronde in de paddock over Perez' toekomst", vervolgt de oud-rijder van Jordan, Williams en Toyota. "Red Bull zou opties hebben: Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en andere coureurs. Als de relatie tussen Verstappen en Perez stroef verloopt, dan is het een logische stap om afscheid te nemen van de Mexicaan. Als je goed kijkt, zie je dat die twee niet goed met elkaar overweg kunnen. Als een team twee rijders heeft die niet goed met elkaar kunnen opschieten, dan is dat een groot nadeel."

Video: Sergio Perez wint in de nauwe straten van Baku