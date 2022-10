Max Verstappen legde afgelopen weekend in Japan beslag op zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Hij deed dat met een dominant optreden op een nat circuit van Suzuka, waar Verstappen zijn twaalfde overwinning van het seizoen behaalde. Ralf Schumacher neemt zijn hoed diep af voor de Nederlander, die dit seizoen zijn voordeel van de beste auto op de grid volledig wist te benutten. Maar zelfs met die beste auto wist Verstappen ook het verschil te maken ten opzichte van zijn teamgenoot.

“We moeten Max Verstappen feliciteren met zijn tweede wereldtitel”, schrijft Schumacher in zijn column voor Sky Sports Duitsland. “Hij heeft een voortreffelijk jaar achter de rug, zeker gezien de moeilijke start van het seizoen. Hij had veel pech. Over het geheel genomen is de Red Bull-coureur natuurlijk de waardige wereldkampioen. Wat de meeste indruk op mij gemaakt heeft, is de wijze waarop hij niet alleen met zijn team gedomineerd heeft, maar ook dat hij ten opzichte van Sergio Perez zo het verschil kon maken.”

Verstappen heeft zelf al aangegeven lak te hebben aan de discussie over een recordaantal wereldtitels. Dat staat momenteel op naam van Lewis Hamilton én Michael Schumacher, beide hebben zeven kampioenschappen gewonnen. Ralf Schumacher is het eens met die instelling van Verstappen. “Hij is pas 25 jaar oud, maar ik denk dat het een beetje voorbarig is om nu al te denken dat hij de records van Lewis en Michael gaat pakken. Ik denk niet dat Verstappen daarmee bezig is, het is nog ver weg.”

Desondanks staat volgens Schumacher buiten kijf dat de Limburger het talent heeft om op gelijke hoogte te komen met de recordkampioenen. “Qua rijvaardigheid kan hij het natuurlijk zeker, daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar we weten dat het succes in de Formule 1 ook afhankelijk is van factoren waar je als coureur niet altijd invloed op hebt.”