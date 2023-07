De eerste tien races van het Formule 1-seizoen 2023 zitten erop. In die races is duidelijk geworden dat één team haar huiswerk als beste heeft gedaan: Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal domineerde van Bahrein tot aan Silverstone en heeft nog twaalf races te gaan om allerlei records te breken. De dominantie van het team leidt echter meteen tot de vraag wat de plannen van het team zijn voor wat betreft de ontwikkeling van de RB19. Veel grote updatepakketten zijn er nog niet geweest, toch is de bolide nog steeds het beste totaalpakket. In Hongarije komt er een updatepakket, maar op de achtergrond lijkt de focus al verlegd te worden naar het seizoen 2024, om dat seizoen net zo sterk te beginnen als dit jaar.

Veel andere teams zijn nu nog juist bezig met de ontwikkeling van hun bolides om te zien of zij de juiste weg zijn ingeslagen met bepaalde updates. Zo hoopt Ferrari een manier te vinden om de inconsistentie van de SF-23 op te lossen terwijl Mercedes de 'Diva 2.0' wil inruilen voor een sterkere bolide in 2024. McLaren was een van de teams die de afgelopen races enorme stappen vooruit heeft gezet middels updates, waarop weer een nieuwe ontwikkelingsstrijd los lijkt te barsten achter Red Bull.

Dat is volgens oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher uiteindelijk goed nieuws voor Red Bull. "Eén ding is duidelijk: de planning voor 2024 is voor alle teams in volle gang, maar McLaren kan nog niet alles op de volgende auto zetten", stelt Ralf Schumacher in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. "Ze zitten nog steeds in het ontwikkelingsproces en hebben nu voor het eerst een auto die echt werkt. Maar in dit stadium moet je een beetje wachten en ontwikkelen om er zeker van te zijn dat je echt op de goede weg bent."

"Red Bull," vervolgt Schumacher, "heeft daarentegen het voordeel dat ze weten welke kant ze op gaan. Ze kunnen zich nu al concentreren op het komende seizoen. Mercedes heeft jarenlang hetzelfde gedaan", doelt hij op het feit dat het Duitse merk van 2014 tot en met 2021 de constructeurstitel opeiste. "Het was nooit een revolutie, maar slechts een evolutie."

Tot 2026 een zekere Red Bull-dominantie

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor Red Bull, meent Schumacher. Hij wijst namelijk het budgetplafond aan als factor waardoor de Oostenrijkse renstal niet zomaar weg kan lopen met een ruime voorsprong. "De kwestie van het budgetplafond zal de dominantie van Red Bull wat verzwakken, omdat mensen het raceteam zullen moeten verlaten en de nieuwe teams daarvan zullen profiteren. De ervaring zal meer verspreid zijn in de Formule 1 en alles zal dichter bij elkaar liggen, maar ik denk dat er tot 2026 een zekere Red Bull-dominantie zal zijn."