Ralf Schumacher zag overstap Hülkenberg aankomen: "Wilde vorig jaar al weg"

Na twee seizoenen zwaait Nico Hülkenberg eind dit jaar af bij Haas F1 om de overstap te maken naar Sauber dat vanaf 2026 verdergaat als fabrieksteam van Audi. Oud-F1-coureur Ralf Schumacher zag deze overstap van ver aankomen, vertelt hij in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. "Het was te voorzien dat hij daar niet zou willen blijven", stelt Schumacher. "Er was vorig jaar al een poging om over te stappen. Maar de optie werd gelicht aan de kant van Haas, dus het was logisch [om nu de overstap te maken]. Ik ben natuurlijk blij: een Duitse coureur in een Duitse auto, dat is wat we wilden zien. Voor Nico is het natuurlijk ook een geweldig toekomstperspectief."

Schumacher is van mening dat Hülkenberg onderschat wordt, maar wel een topzitje verdient. "Nico moet misschien wel een beetje langer wachten, aangezien Sauber op dit moment niet zo sterk is", plaatst de zesvoudig Grand Prix-winnaar de kanttekening. "Maar dat kan snel veranderen." Of Audi dan direct vooraan mee kan doen vanaf 2026? "De Formule 1 is zwaar en schrijft zijn eigen regels. We zien bij Mercedes wat er kan gebeuren. Vanaf 2026 is er een compleet nieuw concept en de teams moeten er het beste van zien te maken. Je moet nu al de basis leggen voor dan en ik denk dat Andreas Seidl [CEO] weet wat hij doet. Dat betekent zeker dat die kansen er zijn."

Waar Sauber dus al één coureur heeft vastgelegd, geldt dat niet voor Haas F1. Ook het contract van Kevin Magnussen loopt dit jaar af, maar de Amerikaanse renstal weet dat het hoe dan ook één zitje te vullen heeft. Schumacher weet al wie dat zitje zal overnemen. "Het enige wat gelekt is, is dat [Oliver] Bearman een kans zal krijgen van Ferrari", doet hij uit de doeken. "En we weten dat Haas met de [Ferrari-]motor rijdt en misschien wat geld krijgt [om een Ferrari-coureur op te nemen]. Dat zou een geweldige kans zijn. Maar Haas zit nu met een klein probleem: ze hebben een goede, ervaren coureur nodig. Ik denk niet dat Magnussen goed genoeg is", ziet hij het niet gebeuren dat de Deen nog een seizoen langer blijft. "Dus ik ben benieuwd wie daar komt. Ik denk Bottas, maar we zullen het zien."

Moet nog veel gebeuren

Daarnaast is het nu ook de vraag wie de teamgenoot van Hülkenberg wordt bij Sauber/Audi. Volgens geruchten zou het team afscheid willen nemen van zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu terwijl Carlos Sainz de topfavoriet is in de ogen van het Duitse merk, gezien de goede banden met diens vader. Sainz wordt echter ook genoemd als opvolger bij Mercedes F1 en op dit moment presteert dat team een stuk beter dan Sauber. Schumacher ziet dat er genoeg beter moet bij Sauber om het voor Sainz interessant te maken, maar: "Er zullen veel nieuwe mensen bij komen en er zal veel gebeuren. Alleen zal dat nog zeker een jaar duren, dus dat wordt lastig voor Nico en de andere coureur. Sainz heeft niet veel opties. Als Max Verstappen niet vertrekt, dan is Red Bull niet zo'n interessante optie voor hem waar Audi dan juist heel interessant wordt."

Ook rijst dan natuurlijk de vraag of Mick Schumacher een interessante optie zou zijn voor Audi. De 24-jarige zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher wil terugkeren in de Formule 1, al vermoedt Ralf Schumacher dat Sainz nu de voornaamste kandidaat is. "Natuurlijk is elke kans voor Mick in de Formule 1 belangrijk en goed, maar dat is nog niet zeker. Op dit moment is hij in goede handen bij Alpine [in het World Endurance Championship] en doet hij het daar geweldig. Ik kan me voorstellen dat Sainz een droomkandidaat is [voor Audi]", besluit Schumacher.