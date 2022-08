Ralf Schumacher hard voor Alpine-baas Szafnauer: "Dit is zijn fout"

Het verhaal is inmiddels wel bekend. Fernando Alonso vervangt in 2023 de vertrekkende Sebastian Vettel bij Aston Martin, Alpine promoveerde vervolgens Oscar Piastri, maar die liet weten geen oren te hebben naar een vast racezitje bij het Franse merk. Later bleek dat de Australiër naar verluidt een contract heeft getekend bij McLaren. Dat team wil al even van de tegenvallende Daniel Ricciardo af en dit is de perfecte manier om de man uit Perth te lozen. Ralf Schumacher legt de schuld van alle heisa volledig bij Alpine. "Als je zo'n juweeltje hebt, dan is het een misdaad om hem te laten gaan. Je kunt die jonge knaap niks kwalijk nemen als je zelf de contracten niet op orde hebt. Vergeet ook niet dat Mark Webber, Piastri's manager, een zeer, zeer nauwe band heeft met McLaren-teambaas Andreas Seidl", trapt de voormalig F1-coureur af bij het de Duitse tak van Sky Sports.

De oud-werknemer van Jordan, Williams en Toyota stelt dat Alpine-teambaas Otmar Szafnauer de hand in eigen boezem moet steken. Volgens Schumacher is het zijn fout dat er nu twee van de drie coureurs weg zijn. "Ik mag Otmar, maar dit is zijn eigen fout", vervolgt hij. "Het is beschamend dat hij niet zag aankomen dat Alonso zou vertrekken en vervolgens geen plan b heeft. Dat is het meest gênante aan deze zaak. Hij kan dus alleen zichzelf de schuld geven. Oscar heeft niets verkeerd gedaan. Uiteindelijk had Renault Alonso eerder het een en ander kunnen vragen en Piastri duidelijk moeten maken dat het in de toekomst op hem rekende. Hij won meteen de titel in zijn eerste jaar in de Formule 3 en de Formule 2. Waar moet hij op wachten? Ik had hetzelfde gedaan als ik een baan aangeboden kreeg. McLaren is een topteam."

De oom van Mick Schumacher denkt dat Piastri een goede stap zet door naar Woking te verhuizen. "Otmar is een goede teambaas, maar bij Andreas gaat hij zich ook op z'n gemak voelen. Hij wordt daar zorgvuldig opgebouwd. Met Lando Norris heeft hij een zeer sterke en jonge teamgenoot. Daar kan hij veel van leren. Piastri doet dit helemaal goed. Nu is het alleen te hopen dat Alpine de jongen geen obstakels in de weg legt. Ze hadden met hem alles in handen, het was alleen zaak hem een contract te geven." Het geschil wordt nog wel uitgezocht door een speciale commissie die contracten bekijkt, maar Schumacher verwacht niet dat dit nog iets verandert. "Er is nu zoveel kapot. Niemand hecht meer waarde aan een samenwerking. Het zal dan meer gaan om een compensatie vanuit McLaren."

De mannen uit Enstone hebben voor 2023 dus nog een zitje vrij. Het is momenteel de grote vraag wie volgend jaar naast Esteban Ocon plaatsneemt. Er wordt gefluisterd dat Alpine een switch doet met McLaren en Daniel Ricciardo overneemt, maar Schumacher kan zich niet voorstellen dat de Australiër deze kans krijgt. "Mick heeft nog geen contract getekend, dus is een kandidaat met snelheid. Nico Hülkenberg staat ook klaar. Dan hebben we nog Ricciardo. Ik kan me persoonlijk niet inbeelden dat hij nog een kans krijgt in de Formule 1. Maar momenteel heb ik geen flauw idee wie Alpine moet nemen."

Video: Motorsport.com praat uitgebreid over Piastri-gate