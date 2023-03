Nadat Mercedes in 2022 geteisterd werd door problemen met de Mercedes W13, hoopt het team in 2023 orde op zaken te stellen en zich weer in de strijd om de zeges en titels te mengen. Dat wil de Duitse formatie doen met de W14, maar tot dusver is die bolide nog niet het succes gebleken dat ervan verwacht werd. Tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein kon het team aanvankelijk trots melden dat de problemen met porpoising verholpen zijn, maar Lewis Hamilton en George Russell worstelden desondanks met de nieuwe wagen. Met name op de tweede testdag was de balans in de W14 ver te zoeken en het mysterieuze verlies van snelheid dwong Mercedes dan ook tot nachtwerk.

Op de laatste testdag leek Mercedes daar een oplossing voor te hebben gevonden. De balans leek beter in orde en ook lieten Russell en Hamilton aardige rondetijden zien, maar dat is niet genoeg geweest om Ralf Schumacher te overtuigen. De zesvoudig Grand Prix-winnaar denkt dat de achtvoudig constructeurskampioen een moeilijk seizoen tegemoet gaat. "Het lijkt erop dat de klad erin zit bij Mercedes. Ze bereiken hun doelstellingen niet - of ze zetten de verkeerde doelstellingen - terwijl de auto opnieuw moeilijk te besturen is", zegt Schumacher, die tegenwoordig bij de Duitse tak van Sky Sports actief is als F1-analist. "De coureurs zijn vaak aan het strijden en Lewis maakte vaak gebruik van de kerbstones. Ik denk dat Mercedes nog wat werk te verzetten heeft."

Dat het bij Mercedes opnieuw niet helemaal lekker lijkt te lopen, is volgens Schumacher vooral een domper voor Hamilton. Hij vraagt zich af in hoeverre de zevenvoudig wereldkampioen zijn motivatie behoudt. "Natuurlijk kan hij nog een lange tijd blijven rijden - kijk naar Fernando Alonso - maar de vraag is of de motivatie er nog is als hij altijd achter de feiten aanrijdt", analyseert Schumacher de situatie. Wat Hamilton daarbij ook niet helpt, is het feit dat hij met Russell een jonge, sterke teamgenoot aan zijn zijde heeft. "Als je George Russell ziet, die vorig jaar ook al iets beter met deze problemen kon omgaan, dan wordt het een moeilijk jaar voor Mercedes."

In hoeverre Mercedes het lastig gaat krijgen in 2023, gaat dit weekend blijken tijdens de Grand Prix van Bahrein. Teambaas Toto Wolff verwacht in ieder geval dat zijn renstal in de eerste races nog een achterstand heeft te overbruggen.

