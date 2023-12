Ralf Schumacher: "Zonder Michael was ik nooit in F1 beland"

Michael Schumacher had na het seizoen de Formule 1 voor de tweede keer afgezwaaid en leek van een mooi pensioen te kunnen genieten, maar op 29 december 2013 sloeg het noodlot toe. De zevenvoudig wereldkampioen raakte zwaargewond bij een ski-ongeluk. Sindsdien is er nog maar weinig officieel naar buiten gekomen over de toestand van 'Schumi'. Tien jaar na het ongeluk kijkt jongere broer Ralf Schumacher terug op die moeilijke periode.

"Het is schokkend hoe lang geleden het is en hoe snel tien jaar voorbijgaan", zegt Ralf Schumacher tegen de Duitse tak van Sky Sports. "Ik mis de tijd dat hij mijn mentor en monteur was, de tijd die we samen doorbrachten. Het was toen een keerpunt voor de hele familie. We hebben min of meer afgesproken om er niets over te zeggen. Er is nog steeds veel belangstelling. Ik zou soms willen dat het wat rustiger was in de familie, dat er niet zo vaak naar gevraagd werd."

Het jongere broertje van Michael hoopt uiteindelijk ook dat er minder belangstelling komt en dat men de privacy van de familie respecteert. "Ik geloof dat Michael zijn tijd in de publieke belangstelling heeft gehad en het was allemaal geweldig voor hem", stelt Ralf. "Ik denk dat hele generaties hem hebben gevolgd in de autosport. Maar na zo'n lange periode is het tijd om te begrijpen dat je privacy nodig hebt, ook al was het een dramatische ervaring. Het verbaast me altijd hoeveel mensen aan Michael denken en dat is mooi, maar sommige mensen gaan nog steeds iets te ver en komen te dicht bij de familie."

Het ongeluk heeft uiteraard grote gevolgen gehad voor de familie Schumacher, al ziet Ralf nu ook juist hoe sterk die familie is. Hij heeft lof voor Michaels vrouw, Corinna. "In de eerste plaats is het geweldig om te zien wat Corinna doet, ze is echt een ongelooflijk sterke vrouw. En natuurlijk de kinderen: Gina op het paard en Mick, die ook in de Formule 1 zat. Nu heeft hij een nieuwe baan die hem weer kan helpen. Met de kinderen is het beter gegaan dan velen zich hadden kunnen wensen. Dus het is allemaal goed", licht hij de lichtpunten toe.

Niet willen missen

Voor Ralf zelf is het vooral lastig geweest omdat hij weet wat zijn broer voor hem heeft betekend. "Als je bedenkt waar ons verhaal begon: op de kartbaan met onze ouders, samen op weg naar de Formule 1", trapt de zesvoudig Grand Prix-winnaar af. "Wat we hebben mogen meemaken was ongelooflijk geweldig. Voor hem was het natuurlijk in een heel andere dimensie", doelt hij op de vele successen die Michael bij onder andere Ferrari behaalde. "Maar veel belangrijker was de reis die we samen maakten. Als je de foto's ziet uit de tijd dat hij mijn monteur en mentor was: dat zijn prachtige herinneringen. Het is duidelijk: zonder mijn broer was ik nooit in de Formule 1 beland", weet hij zeker.

Ralf zou het namelijk niet hebben geweten als hij niet de connecties via Michael had gekregen. "Daar moet je bepaalde contacten voor hebben. Het kost allemaal veel geld en dat was ongelooflijk nuttig, vooral met Willi Weber. Ik ben ze allebei eeuwig dankbaar. Natuurlijk moet je uiteindelijk zelf een auto besturen, dat staat buiten kijf, maar je moet nog steeds de weg worden gewezen." Wel merkte hij in zijn jeugd dat er wat verschillen waren tussen hem en Michael. "Door het grote leeftijdsverschil hadden we als kinderen niet zoveel gemeen. Hij was meer een grote broer die soms op mij moest passen, maar we hadden echt een geweldige tijd. Het belangrijkste aan ons gezin is dat we altijd dingen samen deden. Natuurlijk was er wel eens onenigheid tussen ons toen we in de Formule 1 tegen elkaar raceten. Als ik om wat voor reden dan ook toevallig op gelijke hoogte kwam, of een race van hem kon winnen, brachten we na de race vaak tijd met elkaar door. Dit zijn allemaal prachtige herinneringen, waaronder de legendarische feesten op Suzuka. Natuurlijk zouden we daar niets van willen missen, geen twijfel mogelijk."