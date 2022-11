Kort voor het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi werd bekendgemaakt dat Nico Hülkenberg in 2023 terugkeert in de Formule 1 en dit keer instapt bij Haas. Met dit nieuws werd tevens duidelijk dat Mick Schumacher op zoek moet naar een nieuw team. De Duitser reageerde teleurgesteld op zijn vertrek. Ralf Schumacher, de oom van de jonge coureur, was niet te spreken over de manier waarop Guenther Steiner, de Haas-teambaas, zijn neefje behandelde. De voormalig F1-coureur vond de manier waarop er met Mick was omgegaan niet correct en stelde dat het team hem meer tijd had moeten geven.

Het Haas-hoofdstuk is door Schumacher na de Grand Prix van afgelopen zondag definitief afgesloten. Hoewel alle stoeltjes in 2023 al zijn vergeven, lonkt er wellicht een baan bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff liet zich op het Yas Marina Circuit positief uit over Schumacher. De Oostenrijker ziet het wel zitten om de 23-jarige aan te nemen als reservecoureur. Dit zou volgens oom Ralf een goede stap zijn op weg naar opnieuw een vaste plek in F1. "Mick mikt op een stoeltje, met als tussenstap een rol als test- en reservecoureur bij Mercedes. Dit is een verstandige stap", zegt de oud-coureur van Jordan, Williams en Toyota tegen de Duitse tak van Sky Sports. "Hij komt dan bij een team met veel ervaring. Dat helpt Mick vooruit. De processen bij Haas en Mercedes zijn heel anders, daar kan hij van profiteren. Het is belangrijk om bij een team als Mercedes aan de slag te gaan. Hij kan daar in de simulator stappen en van Lewis Hamilton en George Russell leren, beide heren zijn Grand Prix-winnaars. Lewis heeft zelfs kampioenschappen gewonnen. Daar ligt de ervaring voor het oprapen."

Ralf Schumacher vindt het met name fijn dat Mercedes laat merken zijn neefje echt te willen en dat de 37-jarige Hamilton op een leeftijd is dat hij veel kan doorgeven aan jonge coureurs. "Al met al is het voor Mick ongelofelijk om met deze twee coureurs en met zo'n team te werken, vooral omdat ze hem echt willen", vervolgt hij. "Je kunt het niet duidelijker maken dan Toto Wolff deed. Het is voor Mick ook een nieuwe ervaring, helemaal om eindelijk in een team te zitten dat wel achter hem staat."