Ralf Schumacher: Mick kan zich bij bandentest laten gelden voor Mercedes

Mick Schumacher moest na twee seizoenen bij Haas F1 zijn zitje afstaan aan landgenoot Nico Hülkenberg. Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, presteerde volgens Haas te onregelmatig en uiteindelijk was de hoeveelheid crashes de druppel voor het Amerikaanse team. Nadat Schumacher afscheid had genomen van de Ferrari Driver Academy stapte hij meteen over naar Mercedes. Daar is hij als test- en reservecoureur vooral achter de schermen bezig met simulatorwerk. Dat dat belangrijk werk is, werd in Spanje bewezen. Lewis Hamilton en George Russell prezen het werk van Schumacher, die vrijdagnacht in de simulator zat en daarmee aanpassingen aan de afstelling vond die voor de ommekeer zorgde en het dubbelpodium mogelijk maakte.

Deze week mag Schumacher weer eens van het echte werk proeven. Hij stapt bij de Pirelli-bandentest in de Mercedes W14 op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is vooral voor de bandenleverancier en de teams een nuttige test, maar oom Ralf Schumacher ziet het ook als een grote kans voor Mick om zijn waarde nog meer te bewijzen. "Voor hem persoonlijk is dit om twee redenen erg belangrijk", schrijft Ralf Schumacher in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. "Ten eerste krijgt hij een bevestiging tussen het simulatorwerk en de realiteit. Voor een coureur is het heel belangrijk om een gevoel te krijgen in de auto. En dan kan hij natuurlijk laten zien dat hij snel kan zijn in de auto. Mensen zullen kijken en je kunt zeker vergelijkingen trekken met andere coureurs en teams. Mick kan een uitroepteken zetten - ook in het team. Hij kan laten zien dat wat hij in de simulator doet, hij ook op het circuit kan."

Dat het simulatorwerk van Mick bij Mercedes zo publiekelijk gewaardeerd wordt door het team en de coureurs, maakt Ralf Schumacher gelukkig. "Ik ben blij voor Mick. Hij neemt samen met de ingenieurs in de simulator beslissingen over de ontwikkeling en afstelling van de auto, dus Hamilton en Russell moeten hem vertrouwen. Als dat werkt, is het nog beter omdat hij dan een belangrijk onderdeel van het team wordt en ook als zodanig wordt gezien. Mick beslist mee in welke richting de auto wordt ontwikkeld en zijn feedback is enorm belangrijk voor het team", aldus de Duitser.