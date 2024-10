Ralf Schumacher: Verstappen qua talent verder dan Hamilton

In een interview met Formel1.de gaat Ralf Schumacher in op zijn eigen carrière en die van zijn broer, zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher. In de ogen van Ralf Schumacher zullen de prestaties van zijn broer voorlopig nog niet geëvenaard worden. "Zelfs een Lewis Hamilton zal nooit in de buurt komen", stelt hij. "Niet in lichtjaren, vanuit mijn oogpunt." Schumacher is wel van mening dat een coureur dichter in de buurt kan komen van de verrichtingen van zijn broer: Max Verstappen. "We dachten dat Lewis Hamilton over water kon lopen. Dat is niet zo. We dachten dat Max Verstappen over water kon lopen... Hoewel ik denk dat hij qua talent verder zou kunnen komen dan Lewis Hamilton. Dan maakt hij nog meer het verschil."

Michael Schumacher was in de ogen van Ralf een van die coureurs die het verschil maakte, zoals Verstappen dat nu dus doet volgens de Duitse zesvoudig Grand Prix-winnaar. Wel geeft hij toe dat Michael 'het geluk' had om op het juiste moment op de juiste plek te zijn, doelt hij op het gouden tijdperk bij Ferrari tussen 2000 en 2004, toen hij vijf keer op rij de titel veroverde. De uitspraken van Schumacher zullen uiteraard tot discussie leiden, maar hij benadrukt dat hij deze uitspraken niet doet omdat het over zijn broer gaat. "Misschien kan Max Verstappen dat nog veranderen als hij lang door blijft rijden [in de Formule 1], maar voor mij is wat Michael heeft gedaan ongeëvenaard. Wat mij betreft, is daar geen tweede van. Lewis Hamilton komt daar in mijn optiek ook nooit aan, zelfs met lichtjaren [verschil] niet. Je moet het maar kunnen om een team vanaf nul op te bouwen."

Schumacher, tegenwoordig actief als F1-analist bij de Duitse tak van Sky Sports, ziet bij Mercedes dat de coureurs minder verschil maken dan zijn broer in het Ferrari-tijdperk. "Als ik de opmerkingen van vandaag de dag hoor, ook van Toto [Wolff, teambaas] die dan zegt dat de coureurs weer iets hebben gezegd en dat het weer de verkeerde kant op is gegaan... Die coureurs hebben er eigenlijk niets over te zeggen. Hoe moeten zij de auto instellen en besturen, om het zo maar te zeggen? Dat is min of meer hoe het is. Dan zie je het verschil met iemand als Michael, met Ferrari met Jean Todt, Ross Brawn... de juiste mensen."