Ralf Schumacher: Verstappen mag zijn eigen teamgenoot kiezen

Waar het seizoen voor Max Verstappen zo goed als perfect verloopt, geldt dat niet voor teamgenoot Sergio Perez. Met de tweede plaats in het kampioenschap voldoet hij aan de wensen van Red Bull Racing, maar hij eiste een negatieve hoofdrol op door vijf raceweekenden op rij Q3 niet te bereiken waardoor de kans op een goed resultaat in de races een stuk kleiner was. Het leidde ook tot geruchten over zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal, ook al heeft hij daar nog een contract tot eind 2024.

Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher gaf voor de zomerstop al aan dat hij ervan overtuigd is dat Perez' dagen bij Red Bull geteld zijn en herhaalt dat na de Grand Prix van Nederland nog eens. Perez gooide in die race een podium weg door een spin in de Tarzanbocht en een tijdstraf vanwege het te hard in de pitstraat rijden. Daardoor moest hij genoegen nemen met de vierde plaats. "Perez maakte nog een fout toen hij de muur raakte bij de ingang van de pitstraat en kreeg hiervoor ook een straf, wat hem uiteindelijk de tweede plaats kostte", schrijft Schumacher in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. "Ik denk dat zijn dagen bij Red Bull geteld zijn. Dr. Helmut Marko staat niet bepaald bekend om zijn warme manier van omgaan met Perez. Ik denk dat Perez daar als persoon niet zo goed mee om kan gaan, zo verklaar ik deze ernstige fouten. Perez leek het hele weekend erg slecht gehumeurd, teleurgesteld en ook afwezig. Ik denk dat er al afspraken waren over een scheiding na het einde van het seizoen."

Mocht het inderdaad zover komen dat Red Bull en Perez na dit seizoen niet verdergaan, ziet Schumacher het wel gebeuren dat Lando Norris de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt. "Ze zijn goed bevriend met elkaar", weet de Duitser ook. "Ik ga ervan uit dat Verstappen uiteindelijk zelf bepaalt wie zijn teamgenoot wordt." Dat is, zo benadrukt de voormalig coureur van Jordan, Williams en Toyota, 'niet ongebruikelijk'. "Het gebeurde met Senna, mijn broer had dat recht ook. Als een coureur als Verstappen zoveel bijdraagt aan het succes van het team, denk ik ook dat het goed is om zoveel mogelijk achter hem te staan."

