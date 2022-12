Voor de twee titelgegadigden van vorig jaar is 2022 zeer uiteenlopend verlopen. Max Verstappen reed soeverein naar zijn tweede wereldtitel, Lewis Hamilton stuiterde letterlijk van de ene naar de andere teleurstelling. Bovendien had Hamilton de handen meer dan vol aan een jonge, getalenteerde teamgenoot in de persoon van George Russell. "Max en Lewis zijn in mijn optiek nog altijd de meest complete coureurs van het veld. Maar ja, Lewis moet intern hard knokken met George. Max begin dit jaar ook even met Sergio Perez, maar feit is: Max zit nu dicht bij de vorm van zijn leven."

"Gezien zijn leeftijd kan hij dit nog lang volhouden. Lewis moet meer doen en ook harder werken om in de buurt van zijn limiet te komen", wijst Schumacher op het leeftijdsverschil van twaalf jaar. "Maar bij Max stel ik mezelf eerder een hele andere vraag: hoelang heeft hij nog zin in de Formule 1?"

Ralf Schumacher verwijst hiermee naar uitlatingen van Verstappen, waarin hij zelf heeft aangegeven niet tot zijn veertigste in de koningsklasse te rijden en ook andere kampioenschappen te willen proberen. "Max heeft nu al een paar keer laten doorschemeren dat hij misschien geen tien jaar meer in de Formule 1 wil rijden. Ik acht hem ertoe in staat om op een dag zomaar te zeggen 'tot ziens, dit was het dan. Ik ben hier weg!' Het vele reizen kan daar best een reden voor zijn. Alhoewel er in mijn tijd nog veel minder races waren, werd het me aan het eind van mijn carrière ook al te veel. Mensen moeten niet vergeten: het hele leven is op de Formule 1 gericht. Dat begint al bij het opstaan en eindigt pas weer bij het slapen gaan. Tijd voor familie is er niet veel", legt Schumacher bij Sport1 uit.

"Daar komt de extreme training nog bij. Mijn broer [Michael] heeft het fitnessniveau naar een hoger niveau gebracht. Veel feesten is er niet meer bij." Het brengt Ralf ook bij de man die Michael Schumacher opvolgde bij Ferrari en in zijn eerste jaar voor de Scuderia meteen de wereldtitel greep. "Iemand als Kimi Raikkonen moet wel een talent van de buitencategorie zijn geweest, dat hij ondanks zijn losse levensstijl toch nog een wereldtitel heeft gepakt. Dat was natuurlijk eenmaal, al was dat voor Kimi ook genoeg. Maar met iets meer discipline had Kimi nog veel meer kunnen bereiken", geeft Schumacher impliciet aan dat succes en de offers van een topsporter hand in hand gaan in de moderne Formule 1.