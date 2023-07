Het seizoen 2023 kon haast niet beter beginnen voor Max Verstappen. De eerste seizoenshelft zit er nog niet op, toch lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de 25-jarige Nederlander zijn derde wereldtitel op rij veiligstelt. Waar hij de afgelopen vijf raceweekenden de pole-position veroverde en al op zes zeges op rij staat, worstelt teamgenoot Sergio Perez op de zaterdag, met mindere resultaten in de races als gevolg. Daardoor bedraagt het gat tussen de twee Red Bull-teamgenoten na tien races al 99 punten.

Ook op Silverstone was Verstappen sterk. Hij schreef voor het eerst de Britse Grand Prix - in 2020 stond de zege in de boeken als de 70th Anniversary - op zijn naam. Wel had hij in Lando Norris een stevige concurrent, maar er stond geen maat op de inmiddels 43-voudig Grand Prix-winnaar. "Opnieuw een klinkende overwinning voor Max Verstappen en Red Bull", schrijft voormalig F1-coureur Ralf Schumacher in zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports. "Het is al de achtste triomf van de wereldkampioen en dat moet nog eens benadrukt worden: Max is absoluut een uitzonderlijk talent. Hij is een coureur waarvan er - als totaalpakket - niet veel zijn geweest in de geschiedenis van de Formule 1. Hij is absoluut foutloos en heeft altijd overzicht, bijvoorbeeld als het gaat om strategie."

Schumacher stelt dat Verstappen bij Red Bull het verschil maakt. "Dat zie je ook in vergelijking met Sergio Perez", haalt hij als voorbeeld aan. "De Red Bull is zeker een geweldige auto en heeft ook het meest compleet afgewerkte pakket op de grid. Misschien zijn ze niet altijd de beste, maar verhoudingsgewijs is de auto het meest stabiel en Verstappen profiteert daar elke race optimaal van." De zesvoudig Grand Prix-winnaar vermoedt dat, ondanks de tegenvallende resultaten, Perez ook in 2024 zijn Red Bull-zitje behoudt, zoals is vastgelegd in zijn contract. "Perez laat momenteel zien dat een dominante auto niet alles is. Toch ga ik er sterk van uit dat hij volgend jaar ook in de Red Bull zit."

Daar plaatst hij wel een kanttekening bij. Mocht een coureur als Alexander Albon of Daniel Ricciardo dit seizoen nog uitzonderlijke prestaties laten zien, 'zou het wel spannend kunnen worden'. "Maar hij heeft een contract en daarom kan ik me een scheiding bijna niet voorstellen. Maar bijna niets is onmogelijk in de Formule 1."